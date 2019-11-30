Джонні Депп спродюсує новий мюзикл про Майкла Джексона

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Джонні Депп / www.gettyimages.com

Голлівудський актор Джонні Депп, який досі переживає гучне розлучення з Ембер Герд, взявся спродюсувати мюзикл про Майкла Джексона, в якому оповідачем виступить рукавичка співака.

Як пише видання Page Six, постановка називається "For The Love Of A Glove: An Unathorized Musical Fable About The Life Of Michael Jackson, As Told By His Glove" ( "В ім'я рукавички: неофіційна музична казка про життя Майкла Джексона, розказана його рукавичкою").

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Оповідачем розповіді стане біла рукавичка Майкла Джексона, яку він носив на лівій руці. Автором сценарію мюзиклу виступив Джульєн Нітцберг, який придумав цю концепцію 17 років тому. Але Джонні Депп виявився першим, хто погодився спродюсувати мюзикл. 

Крім того, у "For The Love Of A Glove" рукавичка не тільки заговорить, а й заспіває. У мюзиклі також будуть показані сцени, які описуються у скандальному фільмі "Покидаючи Неверленд".

Давайте так. У всьому, в чому звинувачували Джексона, винна його рукавичка, яка насправді – прибулець з космосу, що харчується кров'ю хлопчиків незайманих чоловіків,
– запропонував сценарист для мюзиклу.

Додамо, що знамениту рукавичку Майкла Джексона було продано  у 2009 році на аукціоні за 350 тисяч доларів. 

майкл джексон
Майкл Джексон 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Голлівуд Джонні Депп Майкл Джексон
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