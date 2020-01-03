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Джонні Депп святкував Різдво разом із колишньою дружиною та дітьми, – ЗМІ

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Джонні Депп та Ванесса Параді / Фото з відкритих джерел

56-річний Джонні Депп відсвяткував Різдво в колі колишньої дружини та дітей. Актора разом із Ванессою Параді та їхніми спільними дітьми, 20-річною Лілі-Роуз Депп та 17-річним Джеком, помітили в аеропорту Парижа. Західні ЗМІ впевнені, що Джонні приїхав, щоб провести свята із сім’єю, проте спільних фотографій із святкування немає.

Джонні Депп був у шлюбі з 47-річною французькою співачкою Ванессою Параді 14 років, проте в 2012 році вони розлучилися. Актор пішов від неї до 26-річної красуні Ембер Герд.

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Незважаючи на це, Параді залишалася вірним другом і союзником для Деппа. Вона завжди підтримувала його і запевняла, що під час їхнього спільного життя Джонні був зразковим чоловіком і батьком. Так вона захищала Деппа, коли Герд звинувачувала його у домашньому насильстві. Про приїзд актора до французької столиці на Різдво повідомив таблоїд The Daily Mail.

Джонні Депп
Джонні Депп у Парижі / Фото: The Daily Mail

З фотографій, де Лілі-Роуз обіймає батька, можна зробити висновок, що актор з донькою є дуже близькими. Спадкоємиця Деппа стала моделлю та акторкою, тому підтримка батька та його поради є важливими для неї. Про сина Джонні Джека відомо дуже мало, оскільки він не є публічною особою. Отож, зважаючи на це, не дивно, що актор вирішив відсвяткувати Різдво разом із колишньою дружиною та дітьми.

Лілі-Роуз та Джонні Депп
Лілі-Роуз Депп та Джонні Депп / Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, місяць тому актора покинула кохана 24-річна Поліна Глен. Це був другий удар після розриву з Ембер Герд, а Ванесса Параді вкотре підтримала Джонні у цій ситуації. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Джонні Депп
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