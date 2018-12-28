Джонні Депп в образі Джека Горобця провідав дітей в онкоцентрі: фото

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Джонні Депп
Джонні Депп / Instagram / @youngjacksparrow

Голлівудський актор Джонні Депп, який зіграв головного героя Джека Горобця у франшизі "Піратів Карибського моря", приміряв костюм персонажа і провідав у ньому хворих дітей в онкологічному інституті в Парижі.

Джонні Депп зіграв Капітана Джека Горобця у всіх п'яти частинах серії "Піратів Карибського моря", яка принесла студії Disney близько чотирьох мільярдів доларів. Актора навіть одного разу номінували на премію "Оскар" за роль в першій частині франшизи у 2004 році. Однак цього року актору відмовили в участі перезапуску проекту через його вік.

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Але це не зупинило Деппа вкотре одягнутися у Джека Горобця для того, що відвідати Інститут Кюрі – один з головних наукових інститутів в галузі біофізики, молекулярної біології і онкології, заснований Марією Склодовської-Кюрі в 1921 році. Нові знімки опубліковано в Instagram. Такий візит став справжнім сюрпризом для всіх пацієнтів. Так, актор провів декілька годин з дітьми і поговорив зі співробітниками інституту.

Подарунок, який приніс радість пацієнтам, їхнім сім'ям, медперсоналу, лікарів і дослідникам. Величезне спасибі Джонні Деппу за його час, енергію, підтримку і готовність подати руку допомоги вразливим,
– заявили представники інституту.


Джонні Депп в образі Джека Горобця / Instagram / @institut_curie

Додамо, що раніше Джонні Депп також відвідував лікарню на Великий Ормонд-стріт в Лондоні в образі Джека Горобця. У 2017 році, знімаючись у Ванкувері, він провів майже п'ять годин з пацієнтами дитячої лікарні.


Джонні Депп в образі Джека Горобця / Instagram / @institut_curie


Джонні Депп в образі Джека Горобця / Instagram / @institut_curie


Джонні Депп в образі Джека Горобця / Instagram / @institut_curie


Джонні Депп в образі Джека Горобця / Instagram / @deppishly

Нагадаємо, за декілька днів до Різдва колишній президент США Барак Обама відвідав дитячу лікарню у Вашингтоні у славнозвісній шапці Санта-Клауса.

Теги: Голлівуд LifeStyle Джонні Депп Новини Франції
Джерело: 24 канал
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