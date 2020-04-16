Джонні Депп зареєструвався в інстаграмі: перший допис зірки

56-річний американський актор кілька годин тому створив особистий профіль в інстаграмі. Джонні Депп одразу опублікував свій перший допис, яким заінтригував шанувальників. Схоже, фанам слід очікувати сюрприз від кумира.

Схоже, голлівудський актор по-справжньому занудьгував на карантині. Джонні Депп ніколи раніше не проявляв жодного інтересу до активного висвітлення свого життя у соціальних мережах, адже завжди перебував під пильним прицілом папараці. Проте сьогодні, 16 квітня, зірка зареєструвався в інстаграмі.

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Джонні Депп створив власний профіль, а новина про старт його публічного життя в мережі стрімко набирає ажіотаж у пресі. Проте не менш інтригуючим став перший допис знаменитості. Американський актор опублікував перше фото у затемненому приміщенні серед десятка запалених свічок. Проте, судячи з підпису, ця атмосфера навряд чи пов'язана з романтикою.

Всім привіт. Записую тут дещо для вас. Почекайте трішки,

– лаконічно підписав Джонні Депп.

Зазначимо, що лише за кілька годин на кумира мільйонів підписалося майже 400 тисяч фоловерів. У той час сам Джонні Депп продемонстрував, що йому цікаве життя зіркових колег. Серед 40 користувачів, за якими стежить актор, екскохана Ванесса Параді, співачка Емма Робертс, акторки Кара Делевінь та Пенелопа Крус, а також дизайнерка Стелла МакКартні.