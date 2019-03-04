Джонні Депп заявив, що Ембер Хьорд зраджувала йому з Ілоном Маском через місяць після весілля

Скандальна екс-пара Голлівуду Джонні Депп і Ембер Хьорд продовжують відкривати для своїх шанувальників інтимні подробиці їхнього минулого. Так, напередодні 55-річний Депп заявив, що його колишня дружина зраджувала йому з Ілоном Маском одразу після їхнього одруження.

Нещодавно іноземні таблоїди підірвала новина про позов Джонні Деппа до суду на його колишню дружину Ембер Хьорд. Після цього адвокат голлівудської зірки заявив, що вона не буде мовчати вслід на його безпідставні звинувачення. Однак на цьому їхня суперечка не завершилася. Джонні Депп зізнався виданню People, що його колишня дружина зрадила йому через місяць після весілля.

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Як стверджує зірка "Піратів Карибського моря", коли він був на зйомках, Ембер за ним не сумувала. В той час вона зустрічалася із засновником компанії Tesla. А також Ілон Маск був в будинку Деппа в той момент, коли вона заявляла про насильство і пред'являла знімки з доказами.

Що відомо про стосунки Ілона Маска та Ембер Хьорд? Зірки почали зустрічатися в 2016 році. Чутки про їхній роман вони підвердили, опублікувавши спільні фото в мережі. Однак після року стосунків знаменитості розлучилися. Ілон Макс боляче переносив розставання і в одному з інтерв'ю зізнався, що рішення прийняла Ембер Хьорд. Він зазначив, акторка була його справжнім коханням.