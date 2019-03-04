Джонні Депп заявив, що Ембер Хьорд зраджувала йому з Ілоном Маском через місяць після весілля

613
Ілон Маск і Ембер Хьорд
Ілон Маск і Ембер Хьорд / people.com

Скандальна екс-пара Голлівуду Джонні Депп і Ембер Хьорд продовжують відкривати для своїх шанувальників інтимні подробиці їхнього минулого. Так, напередодні 55-річний Депп заявив, що його колишня дружина зраджувала йому з Ілоном Маском одразу після їхнього одруження.

Нещодавно іноземні таблоїди підірвала новина про позов Джонні Деппа до суду на його колишню дружину Ембер Хьорд. Після цього адвокат голлівудської зірки заявив, що вона не буде мовчати вслід на його безпідставні звинувачення. Однак на цьому їхня суперечка не завершилася. Джонні Депп зізнався виданню People, що його колишня дружина зрадила йому через місяць після весілля.

Читайте також: Скалічила себе сама, – Джонні Депп надав докази, що не бив екс-дружину Ембер Хьорд

Як стверджує зірка "Піратів Карибського моря", коли він був на зйомках, Ембер за ним не сумувала. В той час вона зустрічалася із засновником компанії Tesla. А також Ілон Маск був в будинку Деппа в той момент, коли вона заявляла про насильство і пред'являла знімки з доказами.

Що відомо про стосунки Ілона Маска та Ембер Хьорд? Зірки почали зустрічатися в 2016 році. Чутки про їхній роман вони підвердили, опублікувавши спільні фото в мережі. Однак після року стосунків знаменитості розлучилися. Ілон Макс боляче переносив розставання і в одному з інтерв'ю зізнався, що рішення прийняла Ембер Хьорд. Він зазначив, акторка була його справжнім коханням.

blog_ava
Масляна 2019 в Україні: дата, традиції і що не можна робити в свято
сьогодні
40359
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові розлучення Ембер Хьорд Джонні Депп Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
2 березня 21:03 Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
440
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
2 березня 10:02 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
1270
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
1 березня 18:02 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
7189
Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
1 березня 12:25 Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
Юлія Турелик 1019
Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
1 березня 11:00 Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
765
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук