Джонні Депп звинувачує Ембер Хьорд у насильстві: актор зібрав докази

Джонні Депп подав до суду на колишню дружину, звинувачуючи її в наклепі напередодні, 2 березня. А після цього актор заявив, що зібрав 87 відео, на яких Хьорд агресивно поводиться стосовно нього, як доказ її насильства над ним.

Про це повідомляє видання Lab Bible. Зазначається, що на відео видно, як Ембер Хьорд б'є Джонні Деппа.

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Крім того, актор переконує, що колишня дружина під час однієї зі сварок ледь не відрізала йому палець розбитою пляшкою.

Відомо, що зірка фільму "Пірати Карибського моря" звинувачує Хьорд в наклепі і вимагає компенсацію в розмірі 50 мільйонів доларів.

Що відомо про розлучення Ембер Хьорд і Джонні Деппа?Зіркове подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка сім мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність. Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актора розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою.