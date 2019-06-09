Джонні Деппу – 56: історії семи найгучніших романів серцеїда зі стажем

Голлівудський актор Джонні Депп відомий не лише своєю ідеальною акторською грою у відомих картинах, але й своїм гучним і подекуди скандальним особистим життям. Зірка фільмів "Пірати Карибського моря" створив неофіційний клуб розбитих сердець, у якому налічується аж сім відомих жінок. Про гучні романи та скандальні розлучення Джонні Деппа читайте в день його народження у матеріалі LifeStyle 24.

За свої 56 років Джонні Депп досягнув неабияких висот у галузі кіно. Він може похизуватися неодноразовими номінаціями на премію Оскар, нагородою Золотий глобус, а також визнанням найбільш високооплачуваного актора, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса у 2012 році. Вражаюче, чи не так?

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Проте особисте життя знаменитості бажає залишатися кращим. За всі роки свідомого життя він так і не пізнав справжнього щастя. Про це свідчать його зради і гучні розставання зі своїми супутницями. Єдиною із семи жінок Джонні Деппа, яка покинула його першою, стала 33-річна Ембер Хьорд. Ймовірно, у той момент шість попередніх жінок Деппа єхидно посміхалися, читаючи новини, і зловтішалися його першій любовній невдачі. Тож, які жінки входять до його клубу розбитих сердець – читайте далі.



Джонні Депп / CNN

1. Лорі Еллісон (1983-1985)

Складно уявити, але на початку 1980-х ім'я "Джонні Депп" мало про що говорило навіть американцям. А жителям інших країн поготів. Тоді юний Депп мріяв стати рок-музикантом, а замість любові мільйонів прихильників насолоджувався постійною присутністю єдиної жінки – Лорі Еллісон. Саме завдяки музиці вони познайомилися. Вона працювала візажисткою і наносила грим артистам, а її брат грав у музичному гурті The Kids разом з Джонні Деппом.

Депп бачив себе відомим музикантом на великій сцені, однак справи не "йшли до ладу". Творчість їхнього гурту не справляла ніякого враження ні на публіку, ні на продюсерів. Тим часом Лорі Еллісон була таємно закохана у симпатичного і наполегливого колегу свого брата. Ще б пак! Про його харизматичність досі ходять легенди…

Лорі шукала зайвих можливостей, аби підтримати хлопців, а зокрема Деппа, у їхніх невдачах. Ніжність і постійна присутність дівчини поруч з майбутньою знаменитістю спонукала його до вибору, який був протилежним слову "знаменитість". Він одружився з Лорі Еллісон у 1983 році, після чого його справи з акторською кар'єрою пішли в гору. Новоспечена місіс Депп познайомила свого чоловіка з Ніколасом Кейджем, який відкрив йому дорогу до світового кіно. Він отримав кілька гарних пропозицій щодо роботи і наполегливо працював над собою у цьому напрямку. Тим часом сімейне життя не складалося. Постійна відсутність Деппа вдома зробила їх чужими людьми.

У 1985 році Джонні Депп розлучився з Лорі Еллісон. Проте розпад не став для них трагедією. В одному зі своїх інтерв'ю актор сказав: "Ми намагалися зберегти шлюб, але нам просто не вдалося".



Лорі Еллісон і Джонні Депп / Articlebio

2. Шерилін Фенн (1986-1989)

Наступною обраницею вже відомого на той час Деппа стала акторка Шерилін Фенн. Вони познайомилися на зйомках короткоментражного фільму "Чайники". Тоді дівчині був 21 рік. У них одразу ж зав'язався роман.

Не виключно, що Депп мав намір підкорити ще й світ музики, оскільки родина його нової супутниці була відома своїми досягненнями у галузі музики. Проте за час стосунків вони разом будували акторську кар'єру. У 1987 році вони обидвоє взяли участь у зйомах серіалу "Дамп стріт, 21", після якого Джонні Депп отримав негласний титул ідеала всіх дівчат.

Проте успіх картини, яка зробила Деппа ще на крок ближчим до світового визнання, не повпливала на їхні відносини. Актор мав намір одружитися зі своєю обраницею. Згодом вони заручилися і серйозно зайнялися підготовкою до весілля. Однак через невідомі досі причини їхня пара розпалася і заручини було розірвано.



Шерилін Фенн і Джонні Депп / Reddit

3. Дженніфер Грей (1989)

Не виключно, що Джонні Депп розлучився з Шарилін Фенн через чарівну кокетку Дженніфер Грей, яка зіграла Бебі у "Брудних танцях". Адже одразу після розризу з попередньою дівчиною голівудський актор почав зустрічатися зі своєю наступною "пасією".

Джонні Депп був гарячим парубком, тому вже за кілька місяців після початку роману освідчився Дженніфер у коханні. Однак справа до весілля не дійшла і черговій дівчині так і не вдалося стати наступною місім Депп.



Джонні Депп і Дженніфер Грей / Etonline

4. Вайона Райдер (1989-1993)

У тому ж році на зйомках фільму "Вогняні кулі" 26-річний Джонні Депп познайомився з 17-річною акторкою Вайоною Райдер. Без сумнівів, це було кохання з першого погляду. Між знаменитою актрисою і Деппом одразу зав'язався роман. Вони вважалися чи не найкрасивішою парою тих часів. У миттєвій пристрасті Джонні Депп набив татуювання у вигляді двох слів – Winona forever (Вайона назавжди), яку після розставання виправив на Wino forever (Вино назавжди). Саме так прояв сильних почуттів перетворився у сакраментальний девіз.

Подейкують, що через три місяці після початку стосунків харизматичний крадій сердець запропонував свої четвертій дівчині одружитися, на що вона, звісно, відповіла згодою. Однак з офіційною частиною Депп не поспішав. Він обіцяв їй: "Ми одружимося, коли у нас буде час втекти". А красива та амбіційна Вайона вірно чекала на принагідну можливість. Ймовірно, за чотири роки часу так і не знайшлося. У 1993 році пара розпалася.



Вайона Райдер і Джонні Депп / Pagesix

5. Кейт Мосс (1993-1997)

П'ятим коханням у списку Деппа стала британська красуня, супермодель Кейт Мосс. Актор зачарував зірку світових подіумів одразу після розставання з Вайоною Райдер.

Його відносини зі знаменитими жінками не зникали із заголовків західної преси понад десять років. Адже, розриваючи стосунки з однією, він одразу ж знаходив нову, не менш привабливу і гідну заміну. Так сталося вже вп'яте. Його бунтарську ідилію з Кейт Мосс називали "кокаїновим романом". Стільки, скільки писали про них у середині 1990-х, не писали більше ні про кого.

Вони неодноразово потрапляли у відділки поліції через пияцтво, бійки і розгромлені вщент готельні номери. Для Деппа і Мосс їхні відносин стали ковтком свіжого повітря, нехай не зовсім солодкого. Актор знову заявляв, що це кохання з першого погляду, а модель розповідала, що він – найбільш дикий зі всіх, кого вона знала. Однак вони не витримали скандальної пристрасті і їхня пара розпалася так само швидко, як і з'явилася.

Через 15 років після розставання Кейт Мосс зізналася, що проплака кілька років, а Депп заговорив про неї, як про "частинку серця і душі".



Джонні Депп і Кейт Мосс / PopSugar

6. Ванесса Параді (1998-2012)

Факт, що голлівудський актор не зациклювався на невдачах в особистому житті, можна підтвердити його черговим, шостим романом.

У 1998 році Джонні Депп закрутив роман з французькою акторкою і співачкою Ванессою Параді. Їхні відносини були найдовшими з усіх попередніх і майбутніх. Неодноразово Депп розповідав, що Ванесса дала йому те, що не давав ніхто раніше – дім, затишок, тепло і спокій. Якось він сказав, що його ніби витягнули з туману.

У сімейному житті тривалістю понад 14 років народилося двоє дітей – Лілі Роуз Депп і Джон Крістофор Депп. Варто відзначити, що в шостому за рахунком романі голлівудський актор був обачнішим і не освідчувався на перших місяцях стосунків. До слова, він взагалі не запропонував Ванессі стати його дружиною. Після 14 років неофіційного сімейного життя пара розпалася через зраду легковажного Джонні Деппа. Він покинув Ванессу Параді, яка готова була чекати його зі зйомок тижнями і завжди радо зустрічала вдома, заради молодої та красивої актриси Ембер Хьорд.



Джонні Депп і Ванесса Параді / The Independent

7. Ембер Хьорд (2012-2016)

Проте і їхня історія кохання не стала зразковою, хоч на початку їхніх відносин ніщо не віщувало біди. Адже заради почуттів, які спалахнули між ними на зйомках фільму "Ромовий щоденник", Джонні Депп покинув сім'ю, а Ембер Хьорд – свою дівчину. Так, попередні стосунки акторки були одностатевими.

На той час майже 50-річний Депп закохався у молоду білявку швидко і по-справжньому. Він наважився на серйозний вчинок і запропонував стати його дружиною. Амбіційна Ембер довго не роздумувала, погодилася і вже у 2015 році голлівудські зірки зіграли весілля на Багамах і офіційно назвалися подружжям.

Однак дуже швидко у їхньому шлюбі щось пішло не так. Через 15 місяців після одруження Ембер Хьорд подала на розлучення. А через кілька тижнів після цього звернулася у поліцію, заявляючи, що Депп її бив. І шанувальникам, і працівникам поліції було надано докази – фото синців, які залишилися після розмахів кулаками Джонні Деппа.

Їхній процес розлучення був затяжним і складним. На його захист стала екс-дівчина Ванесса Параді і їхня дочка Лілі Роуз. У 2017 році вони офіційно розлучилися, але їхні непорозуміння і звинувачення один одного у побиттях і дикій поведінці досі підривають мережу. Скандальний процес розлучення також негативно відобразився на їхніх кар'єрах.