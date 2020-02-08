Джону Вільямсу – 88: біографія композитора
Американський актор, композитор та диригент Джон Вільямс сьогодні, 8 лютого, святкує свій день народження. Зірці виповнюється 88 років. З нагоди цього свята ми підготували для вас біографію видатного музиканта.
Джон Вільямс народився в Нью-Йорку, в родині музикантів Джонні та Естер Вільямс. Окрім Вільямса, в сім'ї є ще двоє дітей – Дональд та Джеррі. В 16 років Джон разом з батьками та братами переїхав до Лос-Анджелеса. Там він навчався у Старшій школі Північного Голлівуду.
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Після школи музикант продовжив навчання в Університеті Каліфорнії. Також відвідував приватні уроки у композитора Маріо Кастельнуово-Тадескі.
Після закінчення навчання, Джон був диригентом оркестру, аранжувальником, відвідував курси гри на фортепіано та працював джазовим піаністом у клубах. 13 років він був диригентом Бостонського естрадного оркестру.
Композитор Джон Вільямс / Фото: Getty Images
Перший досвід в кіно
Дебют композитора в кінематографі відбувся в 1956 році. Тоді він написав музику до фільму "Карусель". Вже в 1966 році він став відомим завдяки стрічці "Як викрасти мільйон".
Фільми, що принесли популярність музикантові
Композиції Джона Вільямса звучать всіх частинах серій "Індіана Джонс", восьми епізодах "Зоряних війн" та у перших трьох частинах стрічки про "Гаррі Поттер".
Також в його скарбничці є фільми "Сам удома" та "Сам удома 2", "Парк Юрського періоду", "Список Шиндлера" та "Врятувати рядового Раяна".
Джон Вільямс / Фото: Getty Images
Особисте життя
Першою дружиною Джона Вільямса була акторка Барабара Руїк. У подружжя Вільямса та Руїк є троє дітей – Дженніфер, Марк та Джозеф. Після смерті коханої, музикант одружився із Самантою Вінслоу, з якою перебуває у шлюбі до тепер.
Нагороди
Джон Вільямс 46 разів номінувався і 5 разів ставав лауреатом Оскара. Цю престижну кінопермію він отримав за такі стрічки: "Скрипаль на ґанку", "Щелепи", "Зоряні війни: Епізод 4 – Нова надія", "Інопланетянин", "Список Шиндлера".
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