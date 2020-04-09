Джордж Клуні та його дружина пожертвували мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом
Знаменитий американський актор Джордж Клуні та його дружина, адвокатка Амаль Клуні долучилися до числа зірок, які допомагають у боротьбі з коронавірусом та пожертвували один мільйон доларів. Кошти вони розподілили між шістьма благодійними фондами.
Люди шоу-бізнесу активно долучаються до знищення коронавірусної хвороби та фінансово сприяють цьому. Подружжя Джорджа та Амаль Клуні не залишилися осторонь проблеми. Про їхній вчинок повідомляє видання People.
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Виділені гроші пара спрямувала в шість благодійних фондів. Частину внеску Клуні перерахували на підтримку одного із районів Італії – Ломбардії. Саме там спалах коронавірусу завдав найбільшої шкоди.
У матеріалі видання йдеться про те, що в цьому регіоні у Джорджа Клуні є будинок. Кошти, які пожертвував актор, будуть розподілені між медичними закладами Ломбардії.
Додамо, станом на 9 квітня у світі зафіксували 1 532 439 випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померли 89 716 людей. Вдалося одужати 337 471 пацієнту. Найбільше інфікованих виявили в США – 435 160 осіб.
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