Джордж Клуні витратив понад 100 тисяч доларів на ляльковий будинок для своїх дітей

Зіркове подружжя не шкодує грошей не лише на благодійність, а й для розваг своїх нащадків. Оскароносний актор Джордж Клуні разом з дружиною Амаль витратили понад 100 тисяч доларів на ляльковий будинок, над створенням якого працювали імениті спеціалісти.

Днями популярний американський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль пожертвували один мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом. Проте, як виявилося, пара готова витрачати чималі суми не лише для потреб медицини, а й на дозвілля власних нащадків.

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Як повідомили інсайдери виданню The Sun, для дворічних двійнят Олександра та Елли зіркові батьки придбали двоповерховий іграшковий будинок, який імітує їхній реальний маєток в Каліфорнії. У ньому є справжня кухня, водопостачання, підвал, галивина та навіть басейн з баром. Крім того, у ляльковому будинку є улюблена тваринка доньки жирафа, яка представлена у натуральному розмірі.

Над проєктом працювали експерти, які у роки президентства Барака Обами оформлювали територію Білого дому. Джорджу та Амаль Клуні така розкіш вартувала понад 100 тисяч доларів – майже 3 мільйони гривень.

Це екстравагантно, але Джордж і Амаль хочуть лише найкращого для своїх дітей. Вони також впевнені, що двійнята будуть вдячними і не сприйматимуть це як належне,

– повідомили інсайдери.

Нагадаємо, у червні 2017 року в пари народилися двійнята Олександр та Елла, після появи на світ яких голлівудський актор навіть приймав заспокійливі припарати, адже не міг повірити, що у віці 56 років вперше став батьком. Подружжя ретельно оберігає своїх малят від папараці та преси, а перші і єдині фото дітей з'явилися у мережі лише у грудні 2018 року.