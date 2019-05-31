Джордж та Амаль Клуні оголосили конкурс на подвійне побачення

Знамените голлівудське подружжя, про яке пишуть всі таблоїди світу, звернулось до своїх фанатів з незвичною пропозицією. Джордж та Амаль пропонують влаштувати подвійне побачення з будь-якою парою, яка зробить внесок у їхній фонд The Clooney Foundation for Justice.

Від імені подружжя у відеоролику звернувся Джордж Клуні, який анонсував конкурс на запрошення затишної вечері в компанії його дружини та нього самого. Для цього варто зробити внесок у їхній фонд, що спрямований на підвищення відповідальності за будь-які порушення прав людини по всьому світу.

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За допомогою лотереї і визначиться щасливець разом зі своїм партнером чи партнеркою, який відправиться в Італію до голлівудського подружжя.

Привіт, я Джордж, чоловік Амаль Клуні. Ми хочемо запросити вас до нас на озеро Комо. Допомагаючи фонду, ви отримаєте можливість побачитися з Амаль, всесвітньо відомим адвокатом з прав людини, професором, популяризатором концепції справедливості в усьому світі, ну і зі мною, актором. Тільки уявіть, ви і Амаль з келихом вина обговорюєте справи, а її чоловік тихо накриває на стіл,

– жартома поділився новиною Джордж Клуні.

Дивіться запрошення від Джорджа Клуні на подвійну вечерю:

Випробувати долю можете і ви, зробивши внесок на цьому сайті. Хто знає, може, саме ви відправитесь на італійське узбережжя до сімейки Клуні?

Варто додати, що така ініціатива часто практикується серед зірок першої величини. До прикладу, у 2017 році знаменита парочка з фільму "Титанік" – Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет – оголосили про благодійний аукціон, на якому можна було купити місце за столом на спільній вечері з акторами. Лот у вигляді вечері на благодійному аукціоні влаштовував фонд Leonardo DiCaprio Foundation.