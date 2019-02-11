Джордж та Амаль Клуні побували на вечірці Еністон, незважаючи на чутки про розлучення

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Джордж та Амаль Клуні 5 грудня 2018 року
Джордж та Амаль Клуні 5 грудня 2018 року / www.gettyimages.com

Голлівудське подружжя Клуні разом прибуло на вечірку в честь 50-річчя їхньої подруги Дженніфер Еністон. Після багатьох чуток в західних ЗМІ про їхнє розлучення, пара виглядала цілком щасливою та усміхненою.

Покидаючи вечірку кіноактриси в готелі Sunset Tower в Лос-Анджелесі, Джордж міцно тримав свою дружину Амаль під руку та усміхався всім папараці, передає The Daily Mail.

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Для закритої події Амаль Клуні обрала легку оксамитову сукню вишневого кольору на бретельках, клатч з тигровим принтом та золотисті прикраси. Джордж був одягнений у стильний сірий костюм та чорну сорочку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katie (@kpgantt86)

 

Що сталось між Амаль та Джорджем Клуні?

На початку лютого в мережі з’явилась інформація, що знамените подружжя наразі переживає нелегкі часи. За словами інсайдерів, суперечка, яка виникла між Джорджем та Амаль у Великобританії, спричинила їхню тимчасову паузу в стосунках. Через це Амаль з дітьми поїхала жити в Італію, в той час як актор перебуває на зйомках по всьому світу. Однак в липні 2018 року з'явилась інформація, що подружжя разом переїхало в італійський будинок через роботу актора, оскільки Джордж був зайнятий на зйомках міні-серіалу "Catch 22", які відбувались на Сардинії. Тоді ж пара мала прожити в Італії три місяці.

Інсайдери стверджують, що Амаль навіть не було на Хелловіні у США минулого року і вона не відсвяткувала з чоловіком річницю весілля в Лос-Анджелесі, перебуваючи в той час у Нью-Йорку з дітьми. За чутками джерел, Джордж заявив Амаль, що хоче розлученння. 

Джордж та Амаль Клуні
Джордж та Амаль Клуні 5 грудня 2018 року / Getty Images

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Варто нагадати, що подружжя Клуні узаконило стосунки у вересні 2014 року. Відтоді пара була взірцем для багатьох у Голлівуді. Під час кожного публічного виходу зірки не приховували своїх почуттів та підтримували один одного. Джордж та Амаль виховують двох дітей – 1-річних двійнят Еллу та Александра.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Джордж Клуні Зіркові розлучення Амаль Клуні
Джерело: 24 Канал
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