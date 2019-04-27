Джордж та Амаль Клуні презентували спільний проект

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Джордж і Амаль Клуні в Нью-Йорку
Джордж і Амаль Клуні в Нью-Йорку / www.law.columbia.edu

Голлівудський актор Джордж Клуні спільно зі своєю чарівною дружиною Амаль створили власний проект із назвою TrialWatch. Його зіркове подружжя вже встигло представити у Нью-Йорку.

Для презентації Джордж та Амаль Клуні символічно обрали юридичну кафедру Колумбійського університету. Все тому, що з понад рік саме у цьому закладі дружина голлівудського красеня проводить лекції. 

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Як повідомляють на офіційному сайті університету, у рамках TrialWatch Джордж і Амаль прагнуть залучити молодих адвокатів до участі у складних процесах. Відтак юристів направлятимуть на ті судові засідання, де є високий ризик корупції та фіктивності справ. Відтак молодь буде контролювати хід розгляду питання і стояти на захисті законів. При цьому проект не буде обмежуватись кордоном США, а стане міжнародним. 

"Суди по всьому світу все частіше використовуються для того, щоб змусити замовкнути дисидентів і вразливі групи населення. Але досі не було систематичної відповіді на це. Програма TrialWatch – це глобальна ініціатива з моніторингу судових процесів, викриття зловживань та захисту жертв, завдяки якій можна буде вирішити проблему несправедливості", – заявила під час презентації Амаль Клуні. 

Згідно із кадрами, опублікованих у мережі, дружина Джорджа Клуні чудово підготувалась до заходу. Вона не тільки написала мотиваційну промову, але й підібрала для публічного виходу елегантну сукню синього кольору. Вбрання було дуже простим та не відволікало учасників зустрічі від важливої теми обговорення. 

Джордж та Амаль Клуні в Нью-Йорку
Джордж та Амаль Клуні в Нью-Йорку / Law Columbia Education

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Амаль Клуні Джордж Клуні
Джерело: LifeStyle 24
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