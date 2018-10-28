Джордж та Амаль Клуні живуть окремо та планують розлучитись, – ЗМІ

Джорджа та Амаль Клуні вважають не найбільш взірцевим подружжям Голлівуду. Однак сімейна ідилія пари наразі перебуває під загрозою: за інформацією західних ЗМІ, вони вже майже півроку не живуть разом.

Як повідомляє Radar Online з посиланням на інсайдерів, Джордж та Амаль Клуні ще з літа 2018-го не з'являлись разом на публіці. Все тому, що пара переживає нелегкі часи.

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За словами інсайдерів, подружжя вирішило на деякий час пожити в різних будинках. Причиною для цього стала суперечка, яка спалахнула між Джорджем та Амаль у Великобританії. Юрист зібрала свої речі та відтоді живе разом із дітьми в Італії.

"Джордж та Амаль сперечаються через різний спосіб життя кожного. Чутки про їхній розрив точаться кілька місяців. Вона займається юридичними справами, він – грає. Вони як олія і вода, не можуть поєднатися, і вже поговорюють про можливу боротьбу за дітей", – розповів інсайдер.

Окрім цього, інсайдер стверджує, що Амаль Клуні не приїхала до чоловіка на Хелловін та на річницю весілля.

Він разом з друзями святкував річницю в Лос-Анджелесі, коли вона перебувала з дітьми в Нью-Йорку, беручи участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Всі кажуть, що Джордж заявив Амаль, що хоче розлучитись,

– заявив інсайдер.

Наразі Джордж Клуні утримується від відвідин сімейного будинку в Італії нібито через насичені зйомки. Водночас голлівудського актора не раз помічали на гучних вечірках. Водночас Амаль Клуні теж не проводить час наодинці: вона вже кілька разів відпочивала у компанії своєї подруги Сінді Кроуфорд.

Джордж та Амаль Клуні одружились у вересні 2014 року. Відтоді пара була взірцем для багатьох у Голлівуді. Під час кожного публічного виходу зірки не приховували своїх почуттів та підтримували один одного. Джордж та Амаль виховують двох дітей – 1-ріних двійнят Еллу та Александра.