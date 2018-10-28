Джордж та Амаль Клуні живуть окремо та планують розлучитись, – ЗМІ

215 Читать новость на русском
Джордж та Амаль Клуні живуть окремо
Джордж та Амаль Клуні живуть окремо / www.harpersbazaar.com

Джорджа та Амаль Клуні вважають не найбільш взірцевим подружжям Голлівуду. Однак сімейна ідилія пари наразі перебуває під загрозою: за інформацією західних ЗМІ, вони вже майже півроку не живуть разом.

Як повідомляє Radar Online з посиланням на інсайдерів, Джордж та Амаль Клуні ще з літа 2018-го не з'являлись разом на публіці. Все тому, що пара переживає нелегкі часи. 

Читайте також: Як одягатись на роботу в стилі Амаль Клуні: 10 яскравих ідей

За словами інсайдерів, подружжя вирішило на деякий час пожити в різних будинках. Причиною для цього стала суперечка, яка спалахнула між Джорджем та Амаль у Великобританії. Юрист зібрала свої речі та відтоді живе разом із дітьми в Італії. 

"Джордж та Амаль сперечаються через різний спосіб життя кожного. Чутки про їхній розрив точаться кілька місяців. Вона займається юридичними справами, він – грає. Вони як олія і вода, не можуть поєднатися, і вже поговорюють про можливу боротьбу за дітей", – розповів інсайдер. 

Окрім цього, інсайдер стверджує, що Амаль Клуні не приїхала до чоловіка на Хелловін та на річницю весілля. 

Він разом з друзями святкував річницю в Лос-Анджелесі, коли вона перебувала з дітьми в Нью-Йорку, беручи участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Всі кажуть, що Джордж заявив Амаль, що хоче розлучитись,
– заявив інсайдер. 

Наразі Джордж Клуні утримується від відвідин сімейного будинку в Італії нібито через насичені зйомки. Водночас голлівудського актора не раз помічали на гучних вечірках. Водночас Амаль Клуні теж не проводить час наодинці: вона вже кілька разів відпочивала у компанії своєї подруги Сінді Кроуфорд. 

Джордж та Амаль Клуні одружились у вересні 2014 року. Відтоді пара була взірцем для багатьох у Голлівуді. Під час кожного публічного виходу зірки не приховували своїх почуттів та підтримували один одного. Джордж та Амаль виховують двох дітей – 1-ріних двійнят Еллу та Александра. 

Теги: LifeStyle Амаль Клуні Джордж Клуні Зіркові розлучення
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
сьогодні 18:00 Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
47
Як закохати у себе президента: історія Карли Бруні та Ніколя Саркозі
сьогодні 13:47 Як закохати у себе президента: історія Карли Бруні та Ніколя Саркозі
334
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні 11:20 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 9120
Монастирська хата – рецепт приготування домашньої випічки
сьогодні 11:00 Монастирська хата – рецепт приготування домашньої випічки
Богданна Рибак 436
Носила одяг від Zara: як формувався стиль блогерки К'яри Ферраньї 10 років тому – архівні фото
3 лютого 19:01 Носила одяг від Zara: як формувався стиль блогерки К'яри Ферраньї 10 років тому – архівні фото
1252
4 роки без Кузьми: хіти, які ми пам'ятаємо до сьогодні
2 лютого 12:25 4 роки без Кузьми: хіти, які ми пам'ятаємо до сьогодні
1328
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук