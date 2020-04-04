Джорджіо Армані відверто розповів про вплив пандемії коронавірусу на модну індустрію

Всесвітньо відомий дизайнер Джорджіо Армані є одним із найактивніших борців з пандемією коронавірусу, яка панує в Італії. Він розповів, який урок потрібно винести модній індустрії із ситуації, яка склалася у світі.

Усі сфери діяльності людей наразі потерпають від COVID-19. Світ зупинився в очікуванні, коли смертельна недуга зникне. Зазнала ураження і можна індустрія. У зв'язку з активним поширенням коронавірусної хвороби, модельєр Джорджіо Армані написав відкритого листа виданню WWD. Там чоловік розповів про науку, якої варто навчитися сьогодні.

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На карантині підпрємці масово скорочують витрати, фабрики, які мають змогу перепрофілюватися на виготовлення засобів захисту від коронавірусу – роблять це. Таким чином намагаються впоратися зі складни м становищем та допомогти людям у скутний час.

Джорджіо Армані є одним із тих, хто долучився до боротьби з пандемією коронавірусу. У своєму листі виданню він зазначив, що маодна індустрія має сповільнитися, а кількість її продукції зманшитися. Дизайнер каже, що так можна змусити споживача цінувати працю, яка вкладена в кожну річ і дорожити нею. Він наголошує на необхідності переглянути суть системи, яка є в цьому бізнесі.

Занепад індустрії почався тоді, коли в сегменті розкоші були впроваджені методики fast-fashion, що імітують нескінченний цикл доставлення нових речей, змушують купувати більше й більше. Водночас усі стали забувати, що справжня розкіш потребує часу, щоб бути гідно оціненою. Я не бачу сенсу в тому, щоб у котроїсь із курток, які створено під лейблом Giorgio Armani, було всього три тижні, щоб бути проданою. Інакше потім її вже вважають застарілою моделлю і її потрібно чимось замінити, дуже подібним, але обов'язково новим. Я так ніколи не працював і в принципі вважаю такий підхід аморальним?

– сказав дизайнер.

Додамо, фабрики Джорджіо Армані долучилися до інших модних домів і у час спалаху коронавірусу виготвляють необіхдні засоби засхисту від хвороби.

Станом на 4 квітня у світі зафіксовано більше мільйона випадків коронавірусу. Найбільше хворих у США. Там за останню добу підтвердили понад 35 000 нових пацієнтів та 1 480 людей померли. Загалом виявили 278 458 випадків COVID-19 та 7 159 смертей. Одужали 9 897 осіб.