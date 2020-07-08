Голлівудський актор Джуд Лоу не скаржиться на відсутність роботи. Щороку він знімається в успішних телепроєктах, які додають йому не тільки капітали, але й популярності. Тепер Джуд Лоу веде перемовини Disney, щоб постати у новому фільмі про Пітера Пена.

За даними журналу Variety, знаменитий красень може перевтілитись у головного лиходія стрічки про Пітера Пена – Капітана Гака. І, мабуть, ця роль сподобалась Джуду Лоу, адже в іншому випадку він би одразу відмовився від проєкту Disney. За даними ЗМІ, контракт на співпрацю актор ще не підписав.

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Відомо, що новий фільм стане кіноадаптацією класичного мультфільму 1953 року. Анімаційна стрічка стала однією з найуспішніших в історії Disney, тому й не дивно, що її захотіли екранізувати навіть після невдалих фільмів про Пітера Пена.

Режисером стане Девід Лоурі, відомий за сімейним фентезі "Піт і його дракон". Сценарій він вже встиг розробити спільно з Тобі Хелбруксом, тому все готове до початку знімального процесу.

Хто раніше грав Капітана Гака

Персонаж Капітана Гака добре відомий любителям сімейних фільмів. Як і в книзі про Пітера Пена, так і в серії фільмів, він постає перед глядачами як злий та хитрий ватажок піратів з острова Неверленд.

Одним з перших, хто перевтілився у лиходія та суперника Пітера Пена, був актор Джастін Гоффман. Він постав у фільмі Капітан Гак, що вийшов на екрани у 1991 році.



Капітан Гак у виконанні Джастіна Гоффмана / Фото World Press

Вже у 2003 році персонаж повернувся на екрани у стрічці "Пітер Пен". Тут лиходія майстерно зіграв Джейсон Айзекс.



Джесон Айзек у фільмі "Пітер Пен" / Фото IMDb

Побачити ватажка піратів можна і в серіалі "Якось в казці". Перші епізоди телепроєкту вийшли на екран у 2011 році. Капітана Гака там зіграв Колін О'Донохью. Вперше цей персонаж осучаснили, що сподобалось глядачам серіалу.



Капітан Гак у серіалі "Якось у казці" / Фото Kino-teatr

У новій стрічці 2015 року Капітан Гак постав завдяки актору Гарретту Гедлунду. І, варто зазначити, цей образ найближчий до Джуда Лоу.



Капітан Гук у фільмі 2015 року / Фото Penterest