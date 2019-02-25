Джуд Лоу одружиться з Філіпою Коан цієї весни, – ЗМІ

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Джуд Лоу і Філіпа Коан одружуються весною 2019 року
Джуд Лоу і Філіпа Коан одружуються весною 2019 року / Instagram / @holacom

Чутки про одруження знаменитого британського актора Джуда Лоу з психологом Філіпою Коан знову підривають мережу. Як повідомляють іноземні ЗМІ, вони зв’яжуть себе узами шлюбу в травні 2019 року

Попри те, що роман британського кіноактора Джуда Лоу та його землянки Філіпи Коан тривають вже понад 4 роки, зіркова пара поки що не зробила офіційної заяви щодо одруження. Однак видання The Sun повідомляє, що за словами інсайдерів, пишна церемонія з нагоди їхнього весілля відбудеться вже цієї весни.

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Зазначається, що на урочистість прибуде багато зіркових друзів пари, а саме святкування буде доволі розкішним.

Джуд і Філіпа разом вже декілька років і вони дуже добре ладнають, тому весілля – це логічний наступний крок у їхніх відносинах. Церемонія буде досить старомодною – з великою кількістю випивки і танцями до ранку. На ній зберуться усі старі друзі Джуда Лоу, починаючи від лондонських друзів дитинства, закінчуючи тими, з ким він разом починав свою акторську кар'єру,
– мовилося в заяві інсайдера.

Джуд Лоу одружується
Джуд Лоу і Філіпа Коан / Instagram / @lauraleejewellery

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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