Джуд Лоу отримав головну роль у новому шедеврі від HBO: актор зіграє у серіалі "Третій день"

Зірка фільмів "Близькість" та "Відпочинок за обміном" отримав нову приголомшливу пропозицію від одного з найпопулярніших телеканалів сучасності. HBO взявся за новий проект, головну роль у якому запропонували Джуду Лоу.

46-річний Джуд Лоу зіграє головну роль у серіалі "Третій день". Про те, що представники HBO та Sky запропонували британському актору виконати першорядну місію у новому проекті повідомляє видання Deadline.

Читайте також: Трейлер до фільму "Доктор Сон" з Юеном Мак-Грегором підриває мережу: відео

Зйомки перших епізодів стартують вже в липні цього року, а у 2020 році шанувальники Джуда Лоу зможуть побачити його у прем'єрі серіалу "Третій день". За проект взялися Марк Манден і Денніс Келлі, які працювали над культовим серіалом "Утопія".

За сюжетом, Сем (Джуд Лоу) потрапляє на таємничий острів, який розташований недалеко від Великобританії. Там для нього відкриється новий світ, сповнений загадок, а також на нього чекатиме чимало пригод і дивовижних відкриттів. Однак події, які відбуватимуться з Семом на острові, справлять на нього сильне враження, під дією якого у його пам'яті з'являться фрагменти з минулого. Вони спільно зі спогадами сьогодення спричинять для головного героя важкий перід, який може спричинити негативні наслідки.