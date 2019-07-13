Джуд Лоу та його дружина вперше після весілля вийшли на публіку у Лондоні

Голлівудський кіноактор Джуд Лоу не є палким прихильником світських подій, тому його самого, а тим паче з дружиною чи сім'єю складно побачити на публіці. Втім, його все ж запримітили з коханою на Вімблдонському турнірі 12 липня.

Ще навесні 46-річний Джуд Лоу вдруге одружився з 32-річним психологою Філіпою Коен. Але через кілька місяців пара вирішила потішити фанатів і глядачів турніру з тенісу своєю присутністю.

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Для лондонської світської події пара обрала красивий парний look: дружина приміряла білосніжний топ з бретелями та штани з поясом на талії, лаконічну сумочку та коричневі сонцезахисні окуряри. Зірка "Капітана Марвела" в той же час одягнув стильний синій костюм та білу сорочку.



Джуд Лоу і Філіп Коен на турнірі "Вімблдон" / Getty Images



Джуд Лоу і Філіп Коен на турнірі "Вімблдон" / Getty Images

Пара багато обіймалась та сміялась всім прихильниким, підтверджуючи статус щасливої пари.

Що відомо про відносиниДжуда Лоу і Філіп Коен?Стосунки пари тривають з червня 2015 року. Чутки про весілля 46-річного Джуда Лоу та 32-річної Філіпи Коен з'явилися в мережі ще в лютому 2019 року. Тоді іноземні ЗМІ повідомляли, що церемонія одруження відбудеться в травні цього року, однак радісна подія прогриміла 30 квітня. Для кіноактора це вже другий шлюб – раніше він був одружений з актрисою Сейді Фост, у шлюбі з якою народилось троє дітей. Згодом він мав стосунки з Сієнною Міллер, з якою ще не один раз "сходився", але голлівудський ловелас також відзначився ще декількома романими, у ході яких народилось двоє дітей – доньки від моделі Саманти Берк та співачки Кетрінг Берг.