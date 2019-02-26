Джулія Робертс має добу на порятунок сина: в прокат виходить драма "Повернення Бена"

51-річна Джулія Робертс, яка є володаркою премії Оскар, зіграла головну роль в екшн-драмі "Повернення Бена". Довгоочікувана кінострічка вийде на великий екран в четвер, 7 березня.

Одна з найочікуваніших кінострічок 2019 року готується до великого виходу в прокат. Фільм, режисером якого є Пітер Хеджес, піднімає суспільно важливі теми, що стосуються залежності від алкоголю, наркотиків чи будь-чого іншого, що може вплинути на життя рідних.

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Люблячу маму, яка приймає сина, що втік з реабілітаційного центру, зіграла оскароносна Джулія Робертс. Її сина-підлітка, який страждає від залежності, зіграв син режисера фільму Лукас Хедженс. Джулія запевняє, що фільм, в якому вона знялася, вказує на важливі теми, що можуть зруйнувати сім'ю.

Хеджес написав дуже зворушливу історію. Фільм піднімає тему, яка хвилює сім'ї усього світу: як залежність - від алкоголю, наркотиків, чого завгодно - може вплинути на життя близьких, погубити всю сім'ю,

– ствердила Джулія Робертс.

А режисер фільму Пітер Хеджес стверджує, що 51-річну акторку затвердили на головну роль не просто так.

Джулію з нашою героїнею, Холлі Барнс, пов'язує багато чого. Вони – матері. Матері, які ніколи не залишать свою дитину в біді, не дивлячись ні на що ... Коли ми отримали згоду від Робертс, моє серце калатало, я був страшенно схвильований. Джулія Робертс – моя найулюбленіша актриса. Вона неймовірно розумна, пристрасна і, як я дізнався під час зйомок, одна з найбільш досвідчених актрис, з яким я коли-небудь працював. Робертс обожнюють мільйони,

– говорить про Джулію Робертс Пітер Хедженс.



Джулія Робертс у фільмі "Повернення Бена" / Прес-служба

За сюжетом фільму, Бен Барнс повертається додому напередодні Різдва. Хлопець втік з реабілітаційного центру. Мама Холлі, якій довелося пережити чимало горя через нього, без сумнівів тепло приймає сина. Однак швидко розуміє, що в поведінці Бена нічого не змінилося. Він, як і раніше, може причинити біль і скоїти біду. У люблячої матері буде 24 години, за які вона повинна вберегти сина від небезпеки. Однак, рятуючи тих, кого любимо, можна зайти занадто далеко.

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