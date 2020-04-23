Джулія Робертс розлучається з чоловіком після 18 років шлюбу, – ЗМІ

Голлівудська кіноактриса Джулія Робертс разом з чоловіком Даніелем Модером прийняли рішення розлучитись після усіх негараздів. На такі кардинальні зміни повпливав карантин, під час якого пара довгий час перебувала разом.

За інформацією інсайдерів видання New Idea, під час карантину подружжя безперервно конфліктувало, передає Gossip Cop. Замкнутий простір негативно вплинув на них обох. Раніше вже заявляли про негаразди у їхніх стосунках, але вони, начебто, помирились заради дітей – 15-річних близнюків Хейзел і Фіннеас, а також 12-річного Генрі.

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Тепер же у ЗМІ стверджують, що пара подає на розлучення і почне шлюборозлучний процес одразу після завершення карантину у США. Окрім цього, актриса вирішила продати їхній спільний будинок та з'їхати разом з дітьми в інший особняк. Ще до карантину вона придбала маєток у Сан-Франциско, де завжди мріяла жити. Даніель ж залишиться в іншому будинку у Лос-Анджелесі.

Додамо, що карантин по всьому світу спричинив чимало розлучень по всьому світу. Люди, які завжди зустрічались лише по вечорах після роботи і проводили час до наступного ранку, були не готовими жити з партнером в повній ізоляції близько двох місяців. Можливо, подружжя Джулії та Даніеля не стало виключенням, втім, пара офіційно не прокоментувала жодних чуток.