Джулія Робертс розповіла, чому заборонила дітям дивитися телевізор і користуватися соцмережами

Оскароносна голлівудська акторка Джулія Робертс нещодавно зіграла головну роль у фільмі "Повернення Бена", у якому її син – наркоман. Знаменитість зізналася, що після зйомок картини, вона стала ще суворішою та обережнішою до своїх дітей, а також впровадила ряд певних обмежень.

Нещодавно на великий український екран вийшла кінострічка "Повернення Бена", в якому 51-річна Джулія Робертс грає матір підлітка-наркомана. У своєму новому інтерв'ю для видання The Sun голлівудська акторка зізналася, що після цієї складної ролі, вона стала значно суворішою до своїх 14-річних близнюків Хейзел та Фіннеаса та 11-річного Генрі.

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Зірка зізналася, що не бачить потреби таким маленьким дітям користуватися соціальними мережами, а також дивитися окремі телевізійні програми.

Якщо зібрати побоювання всіх батьків, то можна просто замкнути двері і ніколи не випускати дітей з будинку. Тут головне не вдаватися в паніку, а налаштуватися на позитивний і оптимістичний лад. Тому обмеження, звичайно, тимчасові. Мої діти просто поки ще занадто маленькі, тому я не розумію, чим їм зараз можуть стати у пригоді всі ці соціальні медіа, –

сказала Джулія Робертс.

Акторка зізналася, що краще той час, який вони можуть витратити за переглядом соціальних мереж, вони проведуть разом за душевними розмовами. На її думку, лише оточення впливає на те, якими виростають діти.

Під час підготовки до ролі я дізналася про наркотики більше, ніж знала раніше. Сама я виросла в дуже маленькому містечку, де психотропні речовини не були частиною шкільного життя. А, якщо і були, то я просто про це не знала, моє оточення було не з таких. Тому я навіть не здогадувалася, який сильний вплив можуть надавати однолітки, чи то пропозиція спробувати заборонені препарат, чи щось ще,

– запевнила 51-річна Джулія.