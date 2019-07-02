"Джуманджі: Наступний рівень": сюжет і перший трейлер пригодницького фільму

Мережу поступово підкорює новий трейлер очікуваного фільму "Джуманджі: Наступний рівень" (Jumanji: The Next Level). Відео з'явилось на YouTube-каналі компанії Sony Pictures, яка займається зйомками пригодницької кінострічки.

Фільм стане продовженням популярної кінострічки "Джуманджі: Поклик Джунглів", яка вийшла на телеекрани у 2017 році. У зйомках взяли участь актори, які постали і в попередній частині – Дуейн Джонсон, Карен Гіллан, Кевін Харт, Джек Блек, Нік Джонас, Денні Гловер і Денні Де Віто.

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Наразі творці кінострічки тримають у секреті сюжет. Однак в інтерв'ю актори, які зіграли головні ролі у "Джуманджі: Наступний рівень" натякнули, що глядачі зможуть дізнатись походження самої гри, яка й затягує людей у світ пригод. Втілити нову історію взявся режисер Джейк Кездан, який знімав попередню частину, тому навіть у трейлері видно, що фільм буде наповнений спецефектами.

Відомо, що замість чотирьох підлітків всередині комп'ютерної гри опиняться дідусі, одного з яких майстерно зіграв легендарний Денні Де Віто. У грі він перевтілиться у мускулистого героя (Дуейн Джонсон), який разом із Мартою і Фріджем вирушать на порятунок приятеля Спенсера. Проте правила, які вже були відомі головним героям, змінились, тому їм прийдеться подолати чимало труднощів задля досягнення мети.

Зйомки "Джуманджі: Наступний рівень" триватимуть до кінця липня 2019 року. Прем'єра пригодницької кінострічки запланована на 12 грудня. Наразі у мережі з'явився перший трейлер фільму, який всього за день зібрав понад 3 мільйони переглядів.

Дивіться трейлер до фільму "Джуманджі: Наступний рівень" українською: відео

Як відомо, фентезі-фільм "Джуманджі: Наступний рівень" – це третя за рахунком кінострічка франшизи. В основі серії фільмів – сюжет книги 1981 року, написана американським письменником і ілюстратором Ваном Оллсбургом. Перша адаптація видання вийшла у 1995 році, а у 2017-му з'явилось його продовження – "Джуманджі: Поклик джунглів".