Dzidzio презентував романтичний кліп до пісні "Моя любов": зворушливе відео

Український співак Dzidzio підкорює українських меломанів новинкою Артист випустив кліп до романтичної пісні "Моя любов", який став саундтреком до комедії "DZIDZIO. Перший раз".

Прем'єра зворушливого ролика відбулась 23 листопада на YouTube-каналі співака. Всього за кілька годин кліп до пісні "Моя любов" переглянули близько 12 тисяч користувачів мережі, які засипали Dzidzio компліментами.

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Сам артист постав перед меломанами в образі ангела. Він спостерігає за головними героями фільму "DZIDZIO. Перший раз", немов опікаючи їх своєю турботою. В результаті – Михайло і квітка закохуються одне в одного.

"В пісню і кліп "Моя любов" я вклав великі почуття. Відкрийте своє серце і тільки зі щирими намірами у ньому заживе справжнє кохання. Ця пісня для людей, щоб вони поряд зі всіма негараздами і образами, що їх оточують, згадали, що є любов!" – розповів Dzidzio.

Дивіться новий кліп Dzidzio до пісні "Моя любов" (відео):