DZIDZIO презентував яскравий кліп до Дня Валентина: кому артист зізнався у любові

Український співак DZIDZIO (справжнє ім'я – Михайло Хома) підготував на День святого Валентина особливий ролик. Артист презентував у мережі кліп до пісні "Я люблю тебе, Київ", завдяки якому зізнався столиці в особливій любові.

Напередодні прем'єри DZIDZIO анонсував вихід відео. Артист зізнався, що вперше побував у Києві ще в студентські роки. Тоді зі співаком трапилась кумедна ситуація, адже, не маючи шаленого прибутку, він не зміг придбати собі обід. Однак це аж ніяк не вплинуло на ставлення DZIDZIO до столиці.

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"Ми вперше зустрілись з тобою, коли я разом зі студентським хором на сцені Національного Палацу "Україна" співав пісню "Бодай ся когут знудив". Емоції настільки переливались, що я вирішив піти широким кроком навпроти в ресторан. Зайшов, відкрив меню, закрив меню і вийшов. Я перестрашенний ніяк не міг зрозуміти, як так люди можуть дорого платити за їжу! Тому вирішив не починати стосунки, бо не можу оплатити навіть обід", – згадав DZIDZIO.

Однак підкорити столицю виявилось непросто. Розчарування, життя на два міста, а потім повернення до Києва – чого тільки не було в житті DZIDZIO. Саме тому в День святого Валентина він вирішив публічно зізнатись у любові до столиці та подякувати за всі уроки, пережиті там.

"Я старався тобі сподобатись, вчився, дивився на людей, які були безумно закохані в тебе, бо з тобою вони мали можливість реалізувати свої мрії. Чесно, все, що я не робив, усі мої старання були до одного місця, з твого боку до мене не було жодної уваги. Тому в один момент я тебе зненавидів. Стиснув сильно зуби і пообіцяв собі: я тебе завоюю! Рік часу, кожної п’ятниці і кожної неділі я жив в поїзді, не міг знайти собі місця, мене тягнуло додому і до тебе одночасно. Я робив неможливе: сальто, шпагат, в повітрі перезувався... І ти знаєш, я помітив, що тобі це дуже сподобалось. Я нарешті зрозумів, що ти хочеш. Ти хочеш відкрити мої надможливості! Дякую тобі за це!" – додав артист.

Ролик DZIDZIO зняв у Києві, зробивши його у стилі голлівудського мюзиклу. Відтак у яскравому кліпі "Я люблю тебе, Київ" можна побачити танці співака з шоу-балетом, а також знакові місця столиці: Поділ, Андріївський узвіз, станція метро "Університет", вулиця Хрещатик та Майдан Незалежності.

Дивіться новий кліп DZIDZIO на пісню "Я люблю тебе, Київ": відео

DZIDZIO – "Я люблю тебе, Київ": текст пісні

А я співаю пісню тобі, тобі

Чуєш, бо ти подобаєшся мені

Ти назавжди в моєму серці, хай знають всі

Місто Київ - найкраще місто на всій землі!

Я люблю тебе, Київ, місто моє,

Люблю тебе щиро за те, що ти є

Ти для мене найкраще місто на всій землі

В-у-у-у! Я так Хрещатик люблю!

Привпів:

Я люблю тут гуляти,

Співати, танцювати,

І мрії малювати

З морозивом в руці

Співати разом

Лай-ла лай-ла лай-ла

Ла-ла-ла-ла-ла

Лай-ла лай-ла лай-ла

Для тебе, моє місто,

Найкраще на всій землі!

А я співаю пісню тобі, тобі,

Злизуючи морозиво на губі,

Ти для мене найкраще місто щасливих мрій

Ну і як тебе не любити, Києве мій?

Я люблю тебе, Київ, місто моє,

Люблю тебе щиро за те, що ти є

Ти для мене найкраще місто на всій землі

В-у-у-у! Я так Хрещатик люблю!

Привпів:

Я люблю тут гуляти,

Співати, танцювати,

І мрії малювати

З морозивом в руці

Співати разом

Лай-ла лай-ла лай-ла

Ла-ла-ла-ла-ла

Лай-ла лай-ла лай-ла

Для тебе, моє місто,

Найкраще на всій землі!

В-у-у-у! Я так Хрещатик люблю!

Я люблю тебе, Київ, місто моє,

Люблю тебе щиро за те, що ти є

Ти для мене найкраще місто на всій землі

В-у-у-у! Я так Хрещатик люблю!