В Україні завершились зйомки нової комедії "Зірки за обміном". Головні ролі у стрічці виконали співаки Дзідзьо та Оля Полякова. Наразі у мережі презентували перші кадри, які зацікавили кіноманів.

Про завершення зйомок фільму оголосив Дзідзьо, який поділився світлиною з Олею Поляковою. Артист подякував усій знімальній групі та анонсував вихід комедії "Зірки за обміном".

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"У нас шапка – це кіношна традиція святкувати закінчення зйомок і подякувати кожній людині, яка брала участь у зйомках. Ми – щасливі люди. Скоро фільм "Зірки за обміном", – написав Дзідзьо у мережі.

Що відомо про комедію "Зірки за обміном"

У центрі сюжету нової української комедії – дві харизматичні зірки, що ворогують між собою. Автори проєкту з гумором обрали імена головних героїв: Поля Молякова та Фома Михайловський. Артисти ненавидять один одного та використовують кожну можливість, щоб підставити суперника. Однак всього один день змінює їхнє життя.

За класикою Голлівуду, Поля і Фома міняються тілами. Щоб повернути все, як було, головним героям потрібно буде не тільки пізнати історію один одного, але й розв'язати життєві проблеми конкурента.

Це історія не тільки про власні амбіції. Вона набагато глибша і торкається таких важливих тем, як стосунки з найближчими людьми, справжні сімейні цінності та любов,

– розповіла Оля Полякова.

"Це буде легка і життєва комедія з реальним соціальним підтекстом: потрібно цінувати те, що маєш, і навіть в гонитві за власними амбітними цілями берегти стосунки з близькими", – додав Дзідзьо.

Головні ролі у комедії отримали Оля Полякова і Дзідзьо. Прем'єра фільму запланована на грудень 2020 року.

Перші кадри зі зйомок комедії "Зірки за обміном" / Фото Film Group