На Львівщині Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) знімає новий фільм. Артист обрав батьківську хату, яка ідеально підійшла до концепції його нового телепроєкту. Наразі у мережі з'явились нові кадри зі знімального майданчика, які вразили красою і мальовничістю українського села Бортники.

Нові фото Дзідзьо

Світлини Дзідзьо опублікував на інстаграм-сторінці та одразу ж привернув увагу користувачів мережі. На фото артист драматично позував зі скуйовдженим волоссям на мальовничому полі. Краса української природи у поєднанні з акторською грою Дзідзьо зацікавили кіноманів. Ще одним ефектним елементом у кадрі був ключ, який чоловік продемонстрував у кадрі.

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Наразі Дзідзьо не розкриває всіх деталей нового проєкту. Однак у дописі він зізнався, що хоче подати свою роботу на розгляд закордонних експертів.

Тема мого новому фільму дуже глибока, торкнеться кожного. Прийшла пора згадати нам, хто ми насправді. Фільм знятий і змонтований, триває процес постпродакшну, хочу показати його на міжнародних кінофестивалях,

– анонсував Дзідзьо.



Дзідзьо показав кадри з нового фільму / Фото Instagram / @dzidzio



Ефектні кадри Дзідзьо / Фото Instagram / @dzidzio



Новий фільм за участю Дзідзьо / Фото Instagram / @dzidzio

Що відомо про фільм Дзідзьо

Ще у травні 2020 року Дзідзьо розповідав прихильникам про нову стрічку у його фільмографії. Зйомки пройшли у селі Бортники, що на Львівщині, де розташований сімейний будинок артиста. Старенька батьківська хата вже була в кадрі у фільмах "DZIDZIO Контрабас" та "DZIDZIO Перший раз", однак цього разу фільм буде більш драматичним.

"Скільки разів я казав собі: "Все, більше не буду знімати в цій хаті, вона себе вичерпала!" Та коли стало питання, де мені знімати новий фільм на глибоку тему, яка стосується кожної людини, то конкурентів їй не було! Бо саме тут, де я народився, і починається моя чесна, справжня творчість", – розповідав Дзідзьо.

Коли ж кіноманам очікувати на трейлер і прем'єру фільму, наразі не повідомляється.



Дзідзьо зняв фільм у батьківській хаті / Фото Instagram / @dzidzio