Український співак Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) готує для кіноманів нові проєкти. Артист вже відзняв комедію "Зірки за обміном" та анонсував новий фільм, зйомки якого пройдуть на Львівщині.

Дзідзьо на зйомках фільму

Новий кадр Дзідзьо опублікував на офіційній інстарам-сторінці, чим розсмішив прихильників. Фото він зробив у гримерці, коли перукар створювала для нього образ. Дзідзьо серйозно позував перед камерою із жовто-блакитними бігудями на голові.

Дивіться кумедні фото Дзідзьо та Оля Полякова знялись у комедії "Зірки за обміном"

"Кіно, кіно, і знову кіно", – написав до фото Дзідзьо.

Припускаємо, що світлину артист зробив на знімальному майданчику комедії "Зірки за обміном". 23 червня Дзідзьо похизувався кадром з Олею Поляковою, де постав у такій же жовтій футболці та з пишною зачіскою. Комедія за участю двох харизматичних артистів вийде на великий екран вже у грудні 2020 року.

Що відомо про фільм "Зірки за обміном"

Днями у Києві завершились зйомки нової комедії "Зірки за обміном". Фільм розкаже історію двох артистів, які ворогували між собою та не могли поділити сцену. Однак всього один випадок назавжди змінить їхню думку. За неймовірних обставин співаки міняються тілами. І щоб повернути все, як було, їм потрібно буде залагодити особисті проблеми свого опонента. Творці запевняють, що на глядачів чекає курйозна комедія, яка не тільки розсмішить, але й змусить задуматись над ставленням до інших людей.

Головні ролі у фільмі отримали Оля Полякова та Михайло Хома (Дзідзьо). Навіть з імен їхніх персонажів зрозуміло, що стрічка буде курйозною. У "Зірки за обміном" артисти перевтіляться у Полю Молякову та Фому Михайловського. Прем'єра новинки кіно відбудеться у грудні 2020 року.