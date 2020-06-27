Український актор та співак з Львівщини вкотре довів, що почуття гумору в нього на висоті. Дзідзьо піддався популярному тренду й змінив стать на своєму фото. Перед зовнішністю артиста в тілі жінки не встояли навіть зіркові колеги.

Додаток FaceApp давно підкорив користувачів соціальних мереж по всьому світу, а перед спокусою побачити себе зі зміненим обличчям не встояли навіть зірки. Так, музикант Дзідзьо показав на особистій сторінці в інстаграмі фото, на якому змінив стать на жіночу. Від такого експерименту виконавця неможливо втримати сміх.

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Дзідзьо обрав фото зі студійної зйомки, на якому позує в чорному атласному халаті з принтом королівських корон. Артист спрямував свій проникливий погляд в камеру, поклавши руки в кишені. Якщо в тілі чоловіка він брутальний красень з бородою, то у тілі жінки – шатенка з волоссям середньої довжини, з тонкими вигнутими бровами та великими темними очима.

"Йо-йо-йой", – кумедно прокоментував Дзідзьо курйозне фото.

Реакція мережі

Всього за кілька годин фото наробило шуму в мережі й набрало майже 12 мільйонів лайків. Прихильники народного улюбленця не стримували своїх емоцій та навіть взялися визначати, на кого схожий музикант. Одні переконані, що він схожий на сестру Олесю, інші кажуть – на маму, а серед підписників знайшлися й ті, хто запевняє, що Дзідзьо в тілі жінки – копія дружини Юрія Ткача Вікторії.

На фото відреагували й зіркові колеги Дзідзьо. Ведучий Слава Дьомін пожартував, що співак схожий на Адель, а гуморист Юрій Ткач лаконічно написав: "Це істерика".

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