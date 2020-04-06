24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Дзідзьо написав 3 нових пісні під час карантину

- Читать новость на русском
Дзідзьо написав нові пісні / Фото з соцмереж

Попри карантин українські зірки продовжують займатись творчість. Так, фронтмен гурту DZIDZIO Михайло Хома написав 3 нових пісні.

Про це він розповів в прямому ефірі програми "Ранкове шоу на 24 каналі". Окрім цього, він готує подарунок для свої фанатів.

До слова Українські зірки записали відеозвернення проти поширення коронавірусу: відео

"Я дописав три пісні. До речі, в неділю, 12 квітня, я зроблю подарунок, який я ніколи раніше не робив, те, що я покажу, буде вперше в моїй творчості. Але не буду говорити наперед, побачите все в неділю", – сказав Михайло Хома.

За його словами, він також дописує сценарій до фільму і незабаром з командою будуть приступати до зйомок.

Зверніть увагу Зйомки української комедії "Зірки за обміном" з Поляковою та Дзідзьо офіційно розпочалися

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну шо Ви? Як проходить карантин? Діліться

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Дзідзьо розповів про свій карантин: відео

 

Автор: Юлія Гілей
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Дзідзьо Музика
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 5 квітня: перші жертви у Львові та Чернігові, спад епідемії в Австрії
Новини України 35506
сьогодні , 07:30 Італійський доброволець: Україна – це щось чисте, справжнє. Це – істинна Європа
Новини України 23019
сьогодні , 12:05 Благовіщення 2020 в Україні: дата, традиції та прикмети
Традиції 32864
сьогодні , 09:38 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
Медицина 217176
сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 111771
сьогодні , 06:41 Карантин в Україні посилили: що нового
Новини України 31716
сьогодні , 10:40 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
Лікування 158218
сьогодні , 10:47 Принц Гаррі не отримає американське громадянство: у чому причина
Новини шоу-бізнесу 1949
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
сьогодні 10:10 Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині
Юлія Михайлова
5 квітня 20:21 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
5 квітня 10:40 "Найкрасивіша дівчинка" святкує 19-річчя: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Юлія Девда
4 квітня 12:36 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик

Новини
Більше новин
Залиште відгук