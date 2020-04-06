Дзідзьо написав 3 нових пісні під час карантину
Попри карантин українські зірки продовжують займатись творчість. Так, фронтмен гурту DZIDZIO Михайло Хома написав 3 нових пісні.
Про це він розповів в прямому ефірі програми "Ранкове шоу на 24 каналі". Окрім цього, він готує подарунок для свої фанатів.
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"Я дописав три пісні. До речі, в неділю, 12 квітня, я зроблю подарунок, який я ніколи раніше не робив, те, що я покажу, буде вперше в моїй творчості. Але не буду говорити наперед, побачите все в неділю", – сказав Михайло Хома.
За його словами, він також дописує сценарій до фільму і незабаром з командою будуть приступати до зйомок.
Зверніть увагу Зйомки української комедії "Зірки за обміном" з Поляковою та Дзідзьо офіційно розпочалися
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