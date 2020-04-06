Дзідзьо написав 3 нових пісні під час карантину

Попри карантин українські зірки продовжують займатись творчість. Так, фронтмен гурту DZIDZIO Михайло Хома написав 3 нових пісні.

Про це він розповів в прямому ефірі програми "Ранкове шоу на 24 каналі". Окрім цього, він готує подарунок для свої фанатів.

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"Я дописав три пісні. До речі, в неділю, 12 квітня, я зроблю подарунок, який я ніколи раніше не робив, те, що я покажу, буде вперше в моїй творчості. Але не буду говорити наперед, побачите все в неділю", – сказав Михайло Хома.

За його словами, він також дописує сценарій до фільму і незабаром з командою будуть приступати до зйомок.

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