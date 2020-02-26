Дзідзьо отримав величезний синець на зйомках фільму: що про це відомо

Популярний український виконавець Дзідзьо працює над зйомками нової стрічки "Зірки за обміном". Співак розповів, що під час нічної зміни знімань отримав травму.

Дзідзьо є не тільки прекрасним артистом, а й чудовим актором. Його не раз можна було побачити на екранах кінотеатрів. Зараз знаменитість вкотре працює над створенням нового фільму. На своїй сторінці в інстаграмі зірка ділиться світлинами та відео зі знімального майданчику.

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Виконавець опублікував ролик, на якому продемонстрував найбільший синець у своєму житті. Дзідзьо зазначив, що має виробничу травму.

Після нічної зміни знімань "Зірок за обміном" отримав найбільший в моєму житті синець. Сьогодні знову нічна,

– прокоментував відео артист.

Що відомо про фільм "Зірки за обміном"?"Зірки за обміном" – це сімейна комедія, в якій головні ролі зіграють Оля Полякова та Дзідзьо. За сюжетом зірки, непримиренні суперники на сцені Поля Молякова та Хома Михайловський, незрозумілим чином опинилися в тілах один одного. Вони намагаються повернути своє життя назад, проте заради досягнення цієї мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента. Наразі тривають знімання стрічки.