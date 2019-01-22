Дзідзьо покинув київську клініку та анонсував випуск нових пісень

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Напад на Дзідзьо в Києві: артиста виписали з лікарні
Напад на Дзідзьо в Києві: артиста виписали з лікарні / inlviv.in.ua

Український співак Дзідзьо після зухвалого нападу в Києві нарешті покинув клініку. Артист записав для прихильників щемливе відео та розмістив його на своїй сторінці в Instagram.

Майже місяць минув з часу зухвалого нападу на співака Дзідзьо. Весь цей час артист перебував у столичній клініці та не припиняв лікування навіть на різдвяно-новорічні свята. 

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У вівторок, 23 січня, співак нарешті покинув лікарню. Дзідзьо записав щемливе відео, в якому подякував медикам та прихильникам, які підтримували його упродовж всього лікування. Окрім цього, співак зізнався, що не байдикував, а створив нові пісні, які невдовзі представить меломанам. 

"Хочу вам розказати, що сьогодні, у вівторок, мене нарешті виписують з лікарні. Всім підписникам моїм дякую, бо якби не ви, все відбувалося б набагато сумніше. А так і Новий рік, і інші свята провів разом з вами. Обіймаю вас, біжу на студію, бо написав нові пісні", – розповів Дзідзьо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Що сталось із Дзідзьо? 

Просто посеред вулиці 28 грудня на Дзідзьо напали невідомі. Співак йшов на анонсоване інтерв'ю, коли четверо зловмисників накинулись на нього. Відомого артиста одразу ж госпіталізували до місцевого шпиталю. Лікарі діагностували в Дзідзьо розрив барабанної перетинки лівого вуха. 

Одним із нападників був чоловік, який неодноразово погрожував Дзідзьо. За словами PR-менеджера Лілії Слюсар, до злочину причетний Михайло Мішков. Саме цей чоловік заявляв, що є співвласником компанії DZIDZIO. Мішков прагнув отримати документацію про доходи та свою частку грошей.

Михайло Мішков переконує, що він є жертвою у цій ситуації, адже його обманули та не виплатили кошти. Дізнавшись про запланований ефір Дзідзьо, чоловік поїхав до офісу медіакомпанії, де й зчинилась сутичка. 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Напад на Дзідзьо
Джерело: 24 Канал
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