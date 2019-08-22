Дзідзьо пояснив, чому не запрошує дружину до своїх проектів

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Дзідзьо з дружиною Ярославою
Дзідзьо з дружиною Ярославою / Instagram / @slavia_official

Співак Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) ретельно приховує своє особисте життя від громадськості та журналістів. Відтак не всі українці знають, що він щасливо одружений із львівською співачкою Ярославою Притулою.

Як відомо, Дзідзьо – один з небагатьох представників вітчизняного шоу-бізнесу, які не афішують своє особисте життя. Тому співак вкрай рідко береться відповідати на питання журналістів щодо його дружини Ярослави. Напередодні прем'єри проекту "Танці з зірками 2019" він вирішив зробити виняток та пояснити ТСН, як він допомагає дружині в акторській кар'єрі та чому не запрошує її до власних фільмів. 

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Дзідзьо переконаний, що його талановита кохана може сама досягнути чималого успіху. Тому співак допомагає їй порадою або ж фінансово, однак популяризувати проекти дружини не береться.

"Я не вірю в те, що можна за допомогою когось добитися чогось. Колись я думав, що мені має хтось допомагати і щось робити за мене, однак це неправильно. Правильно є те, коли ти сам починаєш активно займатися собою, от тоді активізується твоє бажання і ти знаєш, що маєш робити. Я можу допомогти Ярославі порадою, фінансово, але щось зробити я не можу. Я завжди підтримаю її, зокрема, по науці, але щодо діяльності – ні", – пояснив Дзідзьо.

Окрім цього, артист розповів, чим наразі займається Ярослава Притула. Співачка завершила навчання в популярній акторській школі та пише пісні для вітчизняних зірок. 

Наразі вона пише пісні та закінчила акторську школу FILM.ua,
– додав Дзідзьо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений СЛАВІЯ (@slavia_official)

Що відомо про особисте життя Дзідзьо?
Дзідзьо веде досить закритий спосіб життя, тому журналістам відомо вкрай мало про його стосунки з Ярославою Притулою. Познайомилась пара під час навчання у музичному училищі. Згодом перспективний артист створив власну групу "Михайло Хома і друзі", куди запросив Ярославу. Одружились закохані у 2013 році.

У програмі "Світське життя" Дзідзьо зізнався, що хотів би стати батьком. "Прийде час і на це! Нюхом чую, що він десь недалеко, бо вже пора. Мені не вистачає якоїсь любові інакшої. Від публіки є, від родичів та близьких також, а то має бути якась інакша любов. Така дитяча любов, яка розкрила б мене інакшим чином!" – поділився Дзідзьо. 

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Теги: Новини України LifeStyle Дзідзьо
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