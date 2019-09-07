Дзідзьо присвятить свій танець звільненим з полону українцям

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Дзідзьо присвятить танець звільненим з полону українцям
Дзідзьо присвятить танець звільненим з полону українцям / Instagram / @dzidzio

Популярний співак Дзідзьо посилено готується до виступу в 3 ефірі шоу "Танці з зірками 2019". Артист не оминув увагою події, які сколихнули Україну 7 вересня, тому вирішив присвятити постановку звільненим полоненим.

Як відомо, близько 14 години в аеропорту "Бориспіль" родичі та політики зустрічали українців, яких незаконно ув'язнили в Росії. До Києва повернулись 24 затримані моряки та ще 11 українських політв'язнів. Таку знакову подію вже прокоментували представники вітчизняного шоу-бізнесу, а артист Дзідзьо вирішив присвятити героям свій танець. 

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Постановку у виконанні співака можна буде побачити 8 вересня під час прямого ефіру "Танців з зірками 2019". За словами Дзідзьо, його номер тісно переплітається з історією полонених моряків та політв'язнів. Виступатиме пара символічно під пісню, присвячену депортованим українцям. 

Спостерігаючи за новинами, які відбуваються в Україні, розуміємо, як тісно вони переплітаються з нашим танцем. Тому номер у проєкті "Танці з зірками" безпосередньо наша пара дарує тим 35 українцям, які повернулись додому,
– заявив Дзідзьо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

"Танці з зірками"
– це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.

Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.

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Теги: Обмін полоненими Українці в полоні РФ LifeStyle Новини LifeStyle Дзідзьо
Джерело: LifeStyle 24
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