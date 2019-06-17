Дзідзьо розповів зворушливу історію про знайомство з Андрієм Кузьменком

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Дзідзьо пригадав знайомство з Андрієм Кузьменком
Дзідзьо пригадав знайомство з Андрієм Кузьменком / Instagram / @dzidzio

Популярний співак Дзізьо вирішив пригадати, якою була його перша зустріч з Андрієм Кузьменком – солістом гурту "Скрябін". Саме талановитий артист надихнув тоді ще не відомого Михайла Хому поєднати життя з шоу-бізнесом.

На спогади співака надихнув виступ однієї з конкурсанток "Голос. Діти-5". Юлія Івасів з Івано-Франківська чуттєво заспівала пісню гурту "Скрябін" "Спи собі сама". Композиція розчулила глядачів, а у Дзідзьо виринули спогади про знайомство з Андрієм Кузьменком. 

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Сталось це у місті Новояворівськ, що на Львівщині. Після виступу гурту "Скрябін" Дзідзьо запитав в артиста, який його секрет успіху. Андрій Кузьменко відверто дав пораду, яка допомогла співаку завоювати прихильність тисяч людей. 

"Коли я був маленьким хлопчиком, виступав у себе в Новояворівську, зайняв гран-прі, і, піднімаючись по сходах наверх, побачив, що йде він (Андрій Кузьменко, – LifeStyle 24). Я був настільки скромним, що сам з собою боровся і думав: "Ну підніми руку, зупини, запитай щось". І от я зупиняю Андрія і говорю: "Кузьма, а що потрібно робити, щоб тебе люди любили?" Він відповів: "просто напиши гарну пісню і щиро заспівай її для людей", – пригадав Дзідзьо. 

Дивіться відео "Голос. Діти-5" – виступ Юлії Івасів та зізнання Дзідзьо

Що відомо про смерть Андрія Кузьменка?
У 2015 році лідер музичного гурту "Скрябін" загинув в дорожньо-транспортній пригоді біля села Лозуватка, що в Дніпропетровській області. Його авто зіткнулося з молоковозом. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці аварії. Загибель артиста вважають досить загадковою, а у мережі її навіть порівнюють зі смертельною ДТП за участю В'ячеслава Чорновола. 

Прощання з артистом відбулось у Львові в Преображенській церкві. Похований він на Брюховицькому кладовищі, що на Львівщині, у родинному склепі Кузьменків. У співака залишилась донька Марія-Барбара, дружина Світлана та батьки Ольга і Віктор Кузьменки.

У 2018 році артисти влаштували грандіозний концерт на 50-річчя співака. Кожен з учасників виступив із піснею Андрія Кузьменка, по-особливому вшанувавши його пам'ять. 

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Теги: LifeStyle Новини України Дзідзьо Голос Діти 5 сезон дивитися онлайн Андрій Кузьменко "Скрябін"
Джерело: LifeStyle 24
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