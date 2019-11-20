Дзідзьо святкує день народження: в честь свята вийшла лімітована колекція поштових марок

Популярний співак Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) святкує день народження. 20 листопада запальному артисту виповнюється 36 років. З цієї нагоди Дзідзьо отримав подарунок від своєї творчої команди – лімітована колекція поштових марок.

За словами авторів особливого подарунка, реалізувати сюрприз для зіркового іменинника допомогли представники "Укрпошти". Саме вони випустили лімітовану колекцію поштових марок із зображенням Дзідзьо.

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Цікаво, що на фото намагались відтворити важливі моменти із творчості Михайла Хоми за рік та його яскраві сценічні образи. Тому прихильники зможуть побачити на марках кадр із шоу "DZIDZIO "SUPER-PUPER", що пройшла на "Арена Львів" та у столичному "Палаці Спорту", фото із романтичної комедії "DZIDZIO: Перший раз", третього альбому "DZIDZIO SUPER-PUPER" та музичних релізів "Моя любов", "Мучениці", "Я Міліонер".

Наразі відомо, що марки поступили у продаж, а їхня кількість є обмеженою.



Поштові марки із зображенням Дзідзьо / Пресслужба

Водночас сам Дзідзьо продовжує приймати привітання від своїх колег по шоу-бізнесу, листівки від яких розміщує в інстаграм-сторіс. А от у блозі щасливий іменинник опублікував перші фото з дня народження. Як Дзідзьо відсвяткує своє 36-річчя, наразі невідомо.