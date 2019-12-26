Дзідзьо записує свою версію гімну України: вражаюче відео

Співак Михайло Хома, більше відомий під псевдонімом Дзідзьо, записав свою версію гімну України з молодіжним симфонічним оркестром та дирегентом Оксаною Линів.

За інформацією журналістки 24 каналу, окрім гімну "Ще не вмерла Україна", буде нова версія й духовного гімну "Боже єдиний нам Україну храни".

До слова: Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові – відео

Участь у записі взяли більше ніж 70 людей. Записуватимуть його трьома частинами – спершу оркестр, хор, а потім Михайло Хома в студії після нового року заспіває слова гімну.

За словами співака, така ідея виникла після того, як він виконав гімн на стадіоні у Харкові перед футбольним матчем Україна – Литва. Після цього люди активно коментували виступ, а він зі сльозами на очах перечитував схвальні відгуки.

От саме коментарі мене й запалили. Наскільки людям важливо, як виконувати гімн. Гімн України має бути такий емоційний, бо ми емоційний народ, українці,

– зазначив Михайло Хома.

Співак надіється, що гімн в його виконанні стане основним.

Дивіться відео запису гімну України у новому виконанні: