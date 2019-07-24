Ед Ширан викупив будинки сусідів у Лондоні, щоб вони не писали скарги на нього

Популярний британський співак Ед Ширан, який очолив п'яте місце у списку Forbes найбагатших знаменитостей із доходом в розмірі 110 мільйонів доларів, викупив будинки сусідів у Лондоні, щоб від них не надходили скарги через голосну музику та гучні вечірки.

Сусіди популярного співака часто скаржилися на нього в поліцію через вечірки. Відтак Ед Ширан цікаво вирішив цю ситуацію, а саме викупив сусідські будинки у Лондоні. Артист витратив на це близько 5 мільйонів доларів, пише The Sun.

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Ед Ширан також придбав квартиру над своїм новим рестораном, для того, щоб скарги сусідів не нашкодили його бізнесу.

Ед не тільки зробив мудре вкладення, але й обмежив можливість подавання нових скарг на гучну музику і вечірки,

– заявив інсайдер.

Напередодні співак розповів, що страждає на психічне захворювання через власну популярність. Він скоротив коло спілкування до чотирьох осіб і позбувся телефону. Ед навіть намагається рідше виходити на вулицю, щоб менше контактувати з людьми.



Ед Ширан / Getty Images