Ед Ширан випустив кліп на пісню Put It All On Me, де показав історії кохання 15 пар: відео

Популярний британський співак Ед Ширан презентував романтичний відеокліп на пісню Put It All On Me, у якому розповів 15 історій кохання, не оминувши і своє особисте життя.

Новий кліп був опублікований 22 грудня на офіційному ютуб-каналі співака. Відео нібито складається з мініфільмів, у яких закохані різних національностей та віку танцюють вдвох.

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А знизу до ролика йдуть субтитри, у яких коротко розповідається про історію життя цих двох людей. До прикладу, "Ми зустріли пару в Австралії під час їхнього медового місяця. Ми запитали, чи вони не хочуть станцювати (на камеру пара починає танцювати). Стефані і Тайсон, одружені 2 тижні".

Усі 15 історій є дуже зворушливими. У відео можна побачити навіть легкий і запальний танець подружжя, яке зіграло весілля 49 років тому, а також показано життя одностатевих пар.

Цікаво те, що Ед Ширан в кінці розповів про власні стосунки з дружиною Черрі Сіборн, з якою він таємно одружився у січні 2019 року. Як відомо, пара познайомилася в школі, але їхні стосунки почали розвиватись лише від 2015 року.

Ед Ширан – Put It All On Me: дивіться відеокліп