Ед Ширан йде зі сцени: скільки триватиме творча пауза музиканта

Англійський співак та автор пісень, який потрапив до трійки найбільш високооплачуваних музикантів цього року, оголосив про перерву у своїй творчості. Ед Ширан наголосив, що протягом двох років він працював у вкрай виснажливому режимі й зараз потребує відпочинку, аби по-новому подивитися на світ.

Вчора, 24 грудня, співак опублікував на офіційній сторінці в інстаграмі свій крайній допис цьогоріч. Ед Ширан зізнався численній армії прихильників по всьому світові, що зараз потребує відпочинку не лише від соціальних мереж, а й від напруженого ритму життя. Він ставить на паузу свою творчість, але обіцяє повернутися.

Читайте також: Forbes назвав найбільш високооплачуваних музикантів десятиліття: хто очолив рейтинг

2019 року прибутки співака склали 110 мільйонів доларів, що дозволило 28-річному британцю злетіти на музичний олімп. Такому заробітку посприяли безперервні гастрольні тури найбільшими концертними майданчиками планети.

Проте успішний виконавець зізнався, що хоче відчути життєвий спокій, присвятити час родині, подорожам, читанню книг та, безумовно, написанню нових хітів. Він стверджує, що потребує натхненяння, аби знову торкатися найпотаємніших куточків душі своїх відданих шанувальників.

Усім своїм рідним та друзям і своїм фанам вдячний за те, що ти завжди залишалися захопленими. Я обіцяю повернутися з новою музикою, коли настане час. Я потребую пережити трошки більше, щоб насправді мати про що писати,

– анонсував Ед Ширан у мережі.

Аби запевнити прихильників в остаточності свого рішення, музикант навіть змінив головне фото профілю в інстаграмі. Тепер на його сторінці красується промовистий напис "BRB" – "Вe right back" ("Я незабаром повернусь").

Нагадаємо, що перш ніж відправитися у творчу відпустку, Ед Ширан потішив шанувальників романтичним відеокліпом на пісню "Put It All On Me", у якому розповів 15 історій кохання, не оминувши й особисте життя. Наприкінці відео співак розповів про власні стосунки з дружиною Черрі Сіборн, з якою він таємно одружився у січні 2019 року.

Ед Ширан – Put It All On Me: дивіться відеокліп