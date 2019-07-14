Ед Ширан заявив, що страждає від популярності

Популярний британський співак Ед Ширан, який очолив п'яте місце у списку Forbes найбагатших знаменитостей із доходом в розмірі 110 мільйонів доларів, розповів, що страждає на психічне захворювання.

Про це пише видання The Sun. За словами Ширана, він почувається стривоженим через власну популярність.

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Ед зізнався, скоротив коло спілкування до чотирьох осіб і позбувся телефону. Також артист додав, що відчуває себе засмученим, коли його просять сфотографуватися незнайомі люди.

"Я стурбований кожен день", - заявив Ширан.

Відтак зірка наразі намагається рідше виходити на вулицю, щоб менше контактувати з людьми.



Ед Ширан / Getty Images