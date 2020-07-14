Український пластичний хірург Едгар Камінський вже кілька місяців зустрічається з новою коханою Ольгою Богатою. 13 липня він опублікував нові світлини з фотосесії біля "київського моря", які замилували мережу. Окрім фото, чоловік залишив на своїй інстаграм-сторінці зворушливий вірш київського поета Івана Якимова, щоб привітати кохану з днем її народження.

Колишній чоловік Слави Камінської на своїй інстаграм-сторінці залишив серію світлин, де ніжно цілує та обіймає свою кохану. Пара гуляла берегом водойми та не приховувала своїх почуттів. Для фотосесії вони обрали стильний couple look: Ольга – білий топ з шортами, сірий кардиша та солом'яний капелюх, а Едгар – білу футболку та кросівки, оливкові шорти та блакитну сорочку.

До теми Слава Камінська розповіла про ексчоловіка та його нову кохану

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Особливої романтичності кадрам додав пейзаж та захід сонця, у проміннях якого "купалась" пара. Автором знімків став Юра Раковский. Особливу увагу також привернув вірш, що опублікував хірург. Його автором є Іван Якимов, який на своїх інстаграм- та фейсбук-сторінках часто публікує проникливу поезію.

"Погнали со мной, хоть до самого края света?!

И домашним скажи, чтоб не ждали тебя домой.

Когда кончится вирус и снимутся все запреты.

Погнали со мной?

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Мы ещё не разменяны в мелочь, ещё не разбиты

В социальных сетях, где царят… впрочем, видишь сама.

Мы, фальшивя, споём у костра в три аккорда куплеты,

Мы ещё помолчим.

И друг другу посмотрим в глаза.

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Допивай свою грусть, по бокалам разлитую дома,

Собирай свои вещи в тот самый, походный рюкзак.

Буду ждать без пяти, выходи, я стою под балконом.

У меня ничего за душой.

Но внутри полный бак.

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Мы ворвёмся как следует в предстоящее лето

И отпразднуем всё:

Карантин, чепуху и отстой.

Чтоб болтать о любви там, на краешке белого света.

Выходи без пяти под балкон и

Погнали со мной?!"

Таким чином чоловік хотів привітати Ольгу Богу з днем народження. "Улибашка, погнали зі мною?", – запитав у дописі Камінський, на що вона у коментарі відповіла: "З тобою, не озираючись, хоч на край світу".

Що відомо про розлучення Камінських та нову кохану хірурга?

Новина про розлучення Слави та Едгара Камінських сколихнула мережу 5 червня 2019 року. Виявилось, що Едгар Камінський подав на розлучення сам ще 19 квітня 2019 року. Але відомий пластичний хірург вже не вперше наважувався на такий крок, проте 2 липня 2019 року шлюб відомого українського подружжя таки було офіційно розірвано. За словами Едгара, причиною розлучення став брак довіри зі сторони Слави та постійні конфлікти, які заваджали йому працювати. Після розлучення зірки мирно вирішили питання з поділом майна та опікою на двома спільними дітьми: 4-річним Леонардом та 3-річною Лаурою.

Щодо Ольши Богатої, то вона є співвласницею і арт-директоркою бренду Jean Gritsfeldt у Києві. Едгар вперше розповів про стосунки з Ольгою у січні 2020 року. Відомо, що деякий час вони приховували від громадськості роман, але фото із французьких Альп став точкою відліку їхнього публічного роману.

sovladelitsa i art-direktor brenda Jean Gritsfeldt