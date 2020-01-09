24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Едгар Камінський відправився на відпочинок з новою обраницею

3006 Читать новость на русском
Едгар Камінський / Instagram / @edgar_kaminskyi

Ексчоловік солістки гурту "НеАнгели" Слави Камінської відкрито заявив про свої нові стосунки. Відомий пластичний хірург вирушив на гірськолижний курорт в Куршевелі. Едгар поділився кадрами активного відпочинку зі своєю обраницею на сторінках соціальних мереж.

Експодружжя, яке розлучилося влітку минулого року, постійно підігрівало чутки про свої нові стосунки. Так, Слава Камінська неодноразово стверджувала, що вже не самотня, проте деталями свого особистого життя ділитися не стала. 

Читайте також: Слава Камінська поїхала на сімейний відпочинок з відомим актором: фото

Судячи з усього, колишнє подружжя вирішило залишити попередні стосунки у минулому десятилітті та розпочати новий рік з новими партнерами.

Едгар Камінський, який став ініціатором розірвання шлюбу, поділився світлинами з відпочинку на престижному гірськолижному курорті у французьких Альпах. Він позував поряд з Ольгою Богатою, з якою йому приписували роман після спільної появи на світському вечорі. 

едгар камінський
Едгар Камінський з Ольгою Богатою / Screenshot / Instagram / @edgar_kaminskyi

едгар камінський
Едгар Камінський з Ольгою Богатою / Instagram / @zirkovyi_shlyah

Дівчина пластичного хірурга Ольга Богата – арт-директор дизайнера Жана Гріцфельдта та співвласниця його бренду. Вона часто з'являється поряд з епатажним українським дизайнером на світських заходах та червоних доріжках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bogataya Olga (@bogataya_olga)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bogataya Olga (@bogataya_olga)

 

Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
сьогодні
28777
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові романи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:02 Кейт Міддлтон – 38! 5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня
Юлія Девда 8426
8 січня 16:35 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз 10509
8 січня 16:04 Романтичне Різдво: 10 новорічних мелодрам, які варто подивитися
Марта Вересюк 5229
8 січня 14:00 Фільми під ялинку: 10 найкращих новорічних стрічок
Марта Вересюк 13097
8 січня 13:31 Український літак розбився в Ірані: знаменитості відреагували на трагедію
Юлія Михайлова 5596
Новини
Більше новин
Залиште відгук