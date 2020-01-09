Едгар Камінський відправився на відпочинок з новою обраницею

Ексчоловік солістки гурту "НеАнгели" Слави Камінської відкрито заявив про свої нові стосунки. Відомий пластичний хірург вирушив на гірськолижний курорт в Куршевелі. Едгар поділився кадрами активного відпочинку зі своєю обраницею на сторінках соціальних мереж.

Експодружжя, яке розлучилося влітку минулого року, постійно підігрівало чутки про свої нові стосунки. Так, Слава Камінська неодноразово стверджувала, що вже не самотня, проте деталями свого особистого життя ділитися не стала.

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Судячи з усього, колишнє подружжя вирішило залишити попередні стосунки у минулому десятилітті та розпочати новий рік з новими партнерами.

Едгар Камінський, який став ініціатором розірвання шлюбу, поділився світлинами з відпочинку на престижному гірськолижному курорті у французьких Альпах. Він позував поряд з Ольгою Богатою, з якою йому приписували роман після спільної появи на світському вечорі.



Едгар Камінський з Ольгою Богатою / Screenshot / Instagram / @edgar_kaminskyi



Едгар Камінський з Ольгою Богатою / Instagram / @zirkovyi_shlyah

Дівчина пластичного хірурга Ольга Богата – арт-директор дизайнера Жана Гріцфельдта та співвласниця його бренду. Вона часто з'являється поряд з епатажним українським дизайнером на світських заходах та червоних доріжках.