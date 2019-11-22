Едгар Камінський вперше назвав одну з причин розлучення зі Славою

Відомий пластичний хірург Едгар Камінський в новому інтерв’ю зізнався, що однією з причин розлучення зі співачкою Славою стала ревнивість дружини.

В програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" лікар Едгар поділився, що, за його думкою, шлюб повинен будуватися на довірі. А оскільки Слава Камінська постійно його ревнувала, це дало чималу тріщину в стосунках. Про це повідомляє "Сегодня".

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Це одна з основних причин, таких базових. Ніхто тарілками в мене не кидав, але, дивіться, я так скажу вам, у мене дуже складна професія, я оперую людей, і мені потрібно бути максимально сконцентрованим і максимально спокійним,

– поділився хірург.

Чоловік пояснив, що під час операцій він не повинен думати про домашні проблеми або напружені дзвінки перед операцією. Але в його стосунках це траплялось надто часто і через це йому було важко зосередитись на роботі.

"Неможливо відокремити одне від іншого. Якщо люди живуть один з одним, то має бути довіра, це най-найголовніше, якщо її немає – не варто жити разом", – підсумував Камінський.

Що відомо про розлучення Едгара та Слави Камінських?

Вперше про розрив стосунків представники ЗМІ довідались 5 червня. Тоді на офіційному сайті столичного суду з'явились документи про розлучення Слави та Едгара Камінських. У заяві було вказано, що ініціатором був пластичний хірург. Згодом Едгар у своєму блозі написав, що все до кращого.

Сама ж Слава відмовлялась публічно коментувати розрив. А от її чоловік пояснив прихильникам, що 2 роки тому теж хотів покласти край стосункам. Але тоді він дав шлюбу другий шанс. "Я завжди так роблю – даю другий шанс не іншій людині, не співробітнику, не другові чи знайомому, а саме собі, адже це моє рішення, мій вчинок і мій висновок. Другий шанс – це час для аналізу першого рішення і виведення", – зізнався пластичний хірург після нападок хейтерів. 2 липня пара офіційно розлучилась.

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Наразі ексзакохані дають поодинокі коментарі в соцмережах та в інтерв'ю журналістам, втім, воліють не розкривати всі проблеми, що були у шлюбі. Нещодавно Слава Камінська оговталась від розлучення, випустивши трек "До і після" та засвітила перстень на безіменному пальці, яке нагадує заручальне кільце від ймовірного залицяльника.