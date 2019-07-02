Відоме українське подружжя Едгара та Слава Камінські офіційно розірвало шлюб. Відповідне рішення з'явилось на сайті Подільського районного суду міста Києва.

Вперше заява про розлучення Камінських з'явилася на сайті Подільського районного суду ще 19 квітня 2019 року. Тоді ж її подав Едгар Камінський. Розірвання шлюбу повинне було відбутись 12 червня 2019 року, однак за відсутності обох сторін розлучення перенесли на 1 липня.

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Журналісти LifeStyle 24 2 липня перевірили стан розгляду справи позивача Едгара Камінського, де офіційно було зазначено, що "Заяву задоволено повністю". Тобто екс-подружжя офіційно розірвало відносини. В складі суду при перегляді справи працювала Войтенко Тетяна. Суд відбувся згідно із попередньо назначеною датою – 1 липня 2019 року.



Едгар та Слава Камінські офіційно розлучились / Скріншот з сайту Подільського районного суду міста Києва

Самі ж Едгар та Слава Камінські не дають жодних коментарів у соціальних мережах та ЗМІ, тому невідомо, як вони поділили опіку над 4-річним Леонардом та 3-річною Лаурою. Пара перебувала у шлюбі з 2014 року.

Що відомо про розлучний процес Камінських?

Зіркову пару пластичного хірурга та учасницю жіночої поп-групи "НеАнгелы" вважали однією з найзразковіших в українському шоу-бізнесі. Вони часто публікували спільні фотографії у соціальних мережах, відвідували разом світські події та багато подорожували. Але, схоже, шлюб дав велику тріщину, через що перший крок у розірванні відносин зробив сам Едгар. Вперше він подав заяву на розлучення 19 квітня 2019 року, хоча згодом він зізнався, що вперше задумався про розлучення ще 2 роки тому, однак дав шанс як спільним стосункам, так і собі.

Я завжди так роблю – даю другий шанс не іншій людині, не співробітнику, не другові чи знайомому, а саме собі, адже це моє рішення, мій вчинок і мій висновок. Другий шанс – це час для аналізу першого рішення і виведення. Часовий проміжок, як правило, невеликий. У нашому випадку він тривав 2 роки – 2 роки аналізів, порівнянь, висновків,

– зізнавася пластичний хірург після нападок хейтерів.

Сама ж Слава продовжувала публікувати на своїй сторінці в Instagram іронічні дописи про її "страждання" та "болюче" розлучення, не піддаючись жалощам прихильників. Однію з причин розлучення фанати нещодавно назвали надмірну присутність матері Едгара у житті зірок. В нещодавньому дописі в Instagram Едгар присвятив найдорожчій жінці у його житті великий текст, де двозначно натякнув, що Слава ревнувала його до матері.

P.S. Парадокс ситуації полягає в тому, що багато жінок не хочуть, щоб їхні чоловіки так сильно любили свою маму, чи не були "маминими синочками". Але при цьому бажають, щоб власні діти любили їх так само сильно,

– йшлось наприкінці його допису в Instagram.

Що стало причиною розірвання шлюбу – знають лише близько 20 людей з оточення пари. Принаймі, так розповів Едгар в мережі. Але він не втрачає позитивного настрою та запевняє прихильників, що "Все до кращого". Як екс-подружжя поділило спільне майно, яке нажило впродовж 5 років стосунків, та як вони виховуватимуть спільних дітей – все залишається за лаштунками соціальних мереж та пліток про зірок.

12 червня мало відбутись судове засідання у їхній справі, однак його перенесли, оскільки зіркове подружжя проігнорувало засідання. У залі були присутні тільки юристи Едгара Камінського, які підтримали рішення про перенесення розгляду справи на інший день – 1 липня. Представники Слави з "НеАнгелів" повідомляли, що співачці потрібний додатковий час, щоб врегулювати всі спірні питання. Додатково пара попросила зробити засідання закритим, тому про офіційне розірвання шлюбу представники ЗМІ та громадськості змогли дізнатись тільки з офіційних документів суду.