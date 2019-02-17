Еду Ширану – 28: біографія та топові сингли співака

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Еду Ширану – 28: біографія та топові сингли співака
Еду Ширану – 28: біографія та топові сингли співака / www.gettyimages.com

Британець Ед Ширан народився 17 лютого 1991 року у Вест-Йоркширі. Його пісні стали гімнами кохання, треки тримаються у топі iTunes. Сам Ед встиг знятись у "Грі престолів", а пісня "Give me love" лунала у популярному серіалі. Про ці та інші цікаві деталі біографії рудоволосого хлопця читайте у статті LifeStyle 24.

Англійський співак, автор пісень, гітарист і актор. Перший успіх прийшов до нього в липні 2011 року завдяки синглу "The A Team", який посів третє місце в британському чарті. "The A Team" було номіновано на "Пісню року" на церемонії Греммі 2013 року, де він виконав хіт із світовою зіркою Елтоном Джоном.

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Дитинство Еда Ширана 

З чотирьох років Ширан співав у місцевому церковному хорі. Під час навчання в Rishworth School, він навчився грати на гітарі, а вже в Thomas Mills High School він почав писати пісні. Підлітком його прийняли в Національний театр молоді в Лондоні, де грав донедавна. 

Дитячі знімки Еда Ширана
Дитячі знімки Еда Ширана

Дідусь і бабуся по лінії батька музиканта були ірландцями, можливо, від них він і успадкував рудий колір волосся.

Ширан змалку цікавився музикою
Ширан змалку цікавився музикою

Кожен новий трек – хіт

Всі його альбоми – "+", "x" , "÷", – займали перші місця в UK Singles Chart, останній також очолив американський чарт. Його пісня Thinking Out Loud на 58-ій церемонії Греммі принесла йому аж дві нагороди в номінаціях "Пісня року" та "Найкраще сольне поп-виконання".

В січні 2017 року сингл Shape of You зайняв 1-ше місце серед продажів у США і Великій Британії. Ширан продав більш ніж 26 мільйонів альбомів і 100 мільйонів світових синглів, що зробило його одним із найбільш "продаваних" музичних виконавців.

Пісні-саундтреки 

Треки цього автора та виконавця прикрасили не один відомий серіал чи фільм. До прикладу, трек "Give me love" пролунав у популярному свого часу серіалі "Щоденники вампіра". Пісня прикрасила епізод 3 сезону про бал у домі вампірів Майклсонів. Під неї танцювала головна героїня Єлена.

Ширан написав ще один сингл "I see Fire", що став саундтреком до фільму "Хоббіт". Пісня була доволі успішною та два тижні трималась на першій сходинці провідних музичних чартів світу. Варто згадати і про пісню "All of the Stars" із фільму "Винні зірки" з Шейлін Вудлі у головній ролі.

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 У 2017 році Ширан постав у ролі актора. Співак зіграв епізодичну роль у "Грі престолів" – лицаря дому Ланістерів. 

Проте, мабуть, найбільш вагомою у творчому доробку автора є пісня та кліп "Lego House" – у ньому розповідається про шлях Ширана, а головну роль зіграв Руперт Грін – рудоволосий Рон із "Гаррі Поттера". 

Руперт Грін у кпілі Lego House
Руперт Грін у кпілі Lego House

Особисте життя співака

Свого часу ходили чутки про роман Ширана з відомою виконавицею Тейлор Свіфт – відразу після її розлучення з Гаррі Стайлсом. У Еда та Тейлор є спільні композиції, а на тілі Еда є татуювання "red" – назва платівки Свіфт. Однак Ед заявив, що вони просто друзі і партнери по сцені, не більше.

Ед Ширан та його кохана Черрі Сіборн
Ед Ширан та його дівчина Черрі Сіборн

У 2015 році світ дізнався, що у Еда з'явилася кохана, хокеїстка Черрі Сіборн. Вони були знайомі з нею ще зі шкільних часів, але тільки через багато років їхні відносини перейшли на інший, романтичніший рівень. Своїй обраниці він присвятив пісню "Perfect", включену до третього альбому. Взимку 2018 року пара повідомила про заручини.

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Автор: Олена Кандяк
Теги: LifeStyle Музика Публікації
Джерело: LifeStyle 24
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