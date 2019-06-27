Еду Вествіку – 32: цитати розкрадача сердець Чака Басса з серіалу "Пліткарка"

Британський актор, який підкорив серця багатьох шанувальниць популярного серіалу "Пліткарка", Ед Вествік святкує свій день народження у четвер, 27 червня. Знаменитість давно називають спокусником та пожирачем жіночих сердець після ролі Чака Басса – хлопця із надзвичайним зовнішнім виглядом та статусом, який дала йому екранна сім'я.

Едварду Вествіку, який народився 27 червня 1987 року в Англії, виповнилося 32 роки. Ще з 19-річчя хлопець пробував зніматися у перших серіалах та співав у рок-групі The Filthy Youth.

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У 2006 році Ед відправився підкорювати США, де отримав свою першу роль у у фільмі "Вторгнення". Молодий чоловік зустрівся на знімальному майданчику з такими зірками, як Джуд Лоу і Джульєтт Бінош. Після цього майбутня зірка зіграв кілька невеликих ролей, набираючи популярність.

Справжнім "бумом" для Вествіка стала головна роль у знаменитому молодіжному серіалі "Пліткарка" (Gossip Girl). Після ролі кароокого спокусника з ідеальним стилем Чака Басса кар'єра Еда стрімко пішла вгору та принесла армію шанувальниць.



Ед Вествік у ролі Чака Басса / Серіал "Пліткарка"

Перед Чаком жінки, та інколи навіть чоловіки, не могли б встояти. Кожен образ головного героя був ретельно підібраний, щоб підкреслити високий соціальний статус. Характер персонажа сильно змінювався у різних епізодах: Басс перетворився із самозакоханого егоїста у люблячого ніжного чоловіка. Однак єдине, що завжди залишалося з персонажем – харизма.

На честь дня народження Еда Вествіка редакція LifeStyle 24 зробила підбірку цитат персонажа Чака Басса з серіалу "Пліткарка", який зробив актора успішним та кардинально змінив його життя.

Цитати Чака Басса з серіалу "Пліткарка":

1. Якщо забути про титул, із залізними обладунками холодно в ліжку.

2. Я – Чак Басс!

3. Не можна здаватися, якщо ти зустрів справжню любов, навіть якщо об'єкт твоєї пристрасті просить про це.

4. Якщо жінка хоче зустрітися з тобою ще раз, вона зазвичай називає своє ім'я.

5. Є різниця між великим коханням і правильним коханням. Я пішов з даху Емпайр-Стейт-Білдінг в минулому році через дві хвилини після того, як ти не прийшла... Луї ж чекав всю ніч.

6. Коли люди шукають чогось зворушливого, зазвичай це буває не поодинці і в темряві.

7. Все одно вона вже вважає мене лиходієм. Тому, думаю, я цілком можу дозволити собі їм стати.

До слова, Еда Вествіка не обійшли скандальні історії в особистому житті. Актора у листопаді 2017 року звинувачували у сексуальних домаганнях четверо жінок: Крістіна Коен, Орелі Вінн, Рейчел Ек і Хейлі Фрідман. Всі гучні заяви актор заперечував, але з березня 2018 року він перебував під слідством. Місяць тому адвокат Вествіка Блер Берк повідомляла про зняття всіх обвинувачень з актора через недостатню кількість доказів.

Протягом складного періоду в житті Еда його підтримкою була кохана дівчина, учасниця 14-го сезону шоу "Топ-модель по-американськи" Джесіка Серфаті. З нею актор мав намір одружитися, але згодом джерело з оточення пари повідомило, що їхні шляхи розійшлися і пара припинила бути разом.



Ед Вествік і Джесіка Серфаті / Getty Images

Наразі невідомо, чи зайняте серце 32-річного голлівудського красеня новою дівчиною, тому він досі залишається в статусі холостяка.