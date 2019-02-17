Ефект дощу: модель Вінні Харлоу знялася у яскравій фотосесії для глянцю

Модель Вінні Харлоу, яка страждає на вітиліго, стала зіркою американського популярного глянцю ELLE USA і знялася в оригінальній фотозйомці.

Канадська дівчина Вінні Харлоу стала обличчям кількох відомих брендів, а раніше її запросили у команду до "ангелів" Victoria's Secret. Відтак зірка стала з'являтися дедалі більше на сторінках знаменитих журналів.

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Яскраві знімки з фотосесії для глянцю Вінні опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Стилістом виступила Кеті Моссман, яка створила "водостійкі, але яскраві" образи з дощовою погодою.

Не дозволяй зливі зламати тебе! Роби, як Вінні Харлоу і одягайся в пластикові і водостійкі куртки, які допоможуть тобі не промокнути, незалежно від прогнозу погоди,

– пишуть в ELLE.



Вінні Харлоу для ELLE USA / Instagram / @winnieharlow



Вінні Харлоу для ELLE USA / Instagram / @winnieharlow



Вінні Харлоу для ELLE USA / Instagram / @winnieharlow



Вінні Харлоу для ELLE USA / Instagram / @winnieharlow

Хто така Вінні Харлоу?Модель, яка страждає від рідкісного захворювання шкіри – порушенням пігментації, вітиліго. Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона очолила рекламні кампанії Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках десятка глянцевих видань. Окрім цього, в 2018 році Вінні Харлоу приєдналась до "ангелів" Victoria's Secret, а в листопаді вперше вийшла на сцену грандіозного показу спідньої білизни.