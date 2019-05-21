Ефект LSD у портретах: як змінювались роботи художника

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Художник прийняв LSD та намалював 9 портретів
Художник прийняв LSD та намалював 9 портретів / TWELVEOFOUR

16 квітня 1943 року швейцарський хімік Альберт Гофманн відкрив наркотичну речовину LSD. З 50-х у США почали активно досліджувати її дію. Один з найпоширеніших експериментів – давати людині різні дози LSD та відстежувати її поведінку.

Одного разу психіатр Оскар Джанігер, який працював у Каліфорнійському університеті, запросив одного художника на подібні дослідження. Він забезпечив його всім необхідним для створення портрета, потім дав наркотик і попросив намалювати портрет, пише Cameralabs

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Всього портретів було дев'ять. Перший був зроблений за 20 хвилин після прийняття LSD. Наступні – з інтервалами впродовж 8 годин дії речовини. 

Психіатр зауважив, що як тільки пацієнт прийняв наркотик, то перші півгодини його стан нічим не відрізнявся від звичайного. Ейфорія почалась за 1,5 години. Тоді для художника почали змінюватися кольори, контури. Він розповідав, що йому було важко контролювати олівець. Здавалось, наче "він сам по собі пише". Далі йому все більше хотілось намалювати портрет, кращий за попередній. При цьому чоловік бігав по кімнаті по складних траєкторіях.

Портрети, намальовані під дією LSD: фото – Cameralabs

Зверніть увагу! Згідно з Кримінальним кодексом України покарання за вживання наркотиків не передбачене. Проте за статтею 309 ККУ особа несе відповідальність за виготовлення, придбання, зберігання, пересилання або перевезення наркотиків. Залежно від складу злочину, це загрожує від трьох років умовного позбавлення волі до восьми років за гратами. За іншими статтями Кримінального Кодексу також передбачені штрафи, виправні роботи та конфіскація майна.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Мистецтво Наркотики
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