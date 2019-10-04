Ефектна Джіджі Хадід знялася для обкладинки Vogue: блискуче фото

Окрім насиченого графіку на паризькому та міланському Тижнях моди Джіджі Хадід встигла знайти час для приголомшливої зйомки. 24-річна модель постала на обкладинці німецького Vogue.

Анонс листопадової обкладинки німецької версії журналу Vogue представники глянцю опублікували на інстаграм-сторінці.

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Як зазначили у коментарі до обкладинки з Джіджі Хадід, свіжий номер присвячуватиметься легендарному фотографу, Пітеру Ліндбергу, який помер на початку вересня цього року. "VOGUE – 40 років у картинках" – таку назву отримав випуск з відомою моделлю.

Для лицевої сторінки важливого номера Джіджі Хадід фотографував італійський fashion-фотограф Giampaolo Sgura. А стилістикою зйомки займалися редакторка видання Christiane Arp та спеціалізований стиліст Nicola Knels.

На фото 24-річна Джіджі постала у чорному костюмі, декорованому паєтками, від Майкл Корс. Макіяж очей був доволі природним, а яскравості додавали лише нафарбовані червоною помадою губи.